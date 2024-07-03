A Erkek Milli Takımımız Fransa'ya kaybetti!

A Milli Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Fransa'ya 96-46 mağlup oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Erkek Milli Takımımız Fransa'ya kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2024 23:55
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Fransa'ya 96-46'lık skorla yenildi.

Fransa'nın Rouen şehrinde yer alan Kindarena'da oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız Kenan Sipahi, Tarık Biberoviç, Okben Ulubay, Sadık Kabaca ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 50-28 geride tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Sertaç Şanlı 9, Can Korkmaz 8 sayı ile oynadı. Fransa'da ise Victor Wembanyama 24 sayı ile maçı bitirdi.

Millilerimiz, 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery