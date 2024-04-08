NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 13 karşılaşmayla devam etti.



MAVERICKS 147-136 ROCKETS



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Houston Rockets'ı 147-136 mağlup etti.



Kyrie Irving, Mavericks'te 48 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle sezonda en iyi performansına imza attı. Luka Doncic maçı 37 sayı, 9 ribaund ve 12 asistle tamamladı. Dante Exum 14 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle benche liderlik etti.



Dillon Brooks 29 sayı ve 3 top çalmayla Houston'a liderlik etti. Fred VanVleet 24 sayı ve 12 asistle sezonda 20. double-double'ını yaptı. Jalen Green 21 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



CLIPPERS 120-118 CAVALIERS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da Cleveland Cavaliers'ı 120-118 yendi.



Clippers için maçın son bölümünde vites yükselten Paul George, karşılaşmayı 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle tamamlayarak takımını galibiyete sürükleyen isim oldu. James Harden 22 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı. Tre Mann ve Ivica Zubac 14'er sayı buldular.



Darius Garland 28 sayı, 8 asist, 5 top çalma ve 5 ribaundla Cavaliers'ın en skorer ismi oldu. Max Strus ve Evan Mobley 20'şer sayı buldular. Caris LeVert 18 sayı ve 5 ribaundla oynadı.



PACERS 117-115 HEAT



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Miami Heat'i 117-115 devirdi.



Myles Turner 22 sayı, 13 ribaund ve 2 blokla Pacers'ta öne çıkan isim oldu. TJ McConnell benchten 22 sayı kaydetti. Pascal Siakam 18 sayı ve 8 ribauntla oynadı.



Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 8 asist ve 7 ribaund kaydetti. Bam Adebayo 20 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle oynadı. Nikola Jovic 18 sayıyla maçı tamamladı.



CELTICS 124-107 TRAIL BLAZERS



Boston Celtics, TD Garden'da Portland Trail Blazers'ı 124-107 mağlup etti.



Jaylen Brown 26 sayı ve 4 ribauntla Celtics'e liderlik etti. Kristaps Porzingis 12 sayı, 10 ribaund, 5 blok ve 3 top çalma kaydetti. Payton Pritchard 20 sayı, 8 asist ve 3 ribauntla oynadı.



Dalano Banton benchten 28 sayıyla Blazers'a liderlik ederken, aynı zamanda dokuz asist ve üç ribaund da ekledi. Deandre Ayton 22 sayı, 14 ribaund ve 2 asistle oynadı. Scoot Henderson 15 sayı, 8 asist ve 2 top çalma kaydetti.



MAGIC 113-98 BULLS



Orlando Magic, Amway Center'da Chicago Bulls'u 113-98 yendi.



Paolo Banchero 24 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle Magic'te öne çıkan isim oldu. Jalen Suggs 19 sayı, 5 asist, 3 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti. Markelle Fultz 17 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 blokla oynadı.



DeMar DeRozan 30 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla Bulls'a liderlik etti. Javonte Green 15 sayı, 8 ribaund, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Andre Drummond 14 sayı, 10 ribaund ve 2 top çalmayla double-double yaptı.



PELICANS 113-105 SUNS



New Orleans Pelicans, Footprint Center'da Phoenix Suns'ı 113-105 mağlup etti.



Pelicans'ta CJ McCollum 31 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla öne geçti. Zion Williamson 29 sayı, 10 ribaund, 7 asist, 5 blok ve 1 top çalmayla oynarken, Jose Alvarado 15 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.



Bradley Beal, Suns'ta 33 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 blokla oynadı. Devin Booker 25 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma kaydetti. Kevin Durant 23 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla maçı tamamladı.



RAPTOS 130-122 WIZARDS



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da Washington Wizards'ı 130-122 yendi.



Immanuel Quickley, Raptors'ta 31 sayı, 13 asist, 7 ribaund ve 1 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. RJ Barrett 22 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 1 blokla oynadı. Kelly Olynyk 21 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Deni Avdija, Wizards'a 32 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 3 blok ve 2 top çalmayla liderlik etti. Jordan Poole 29 sayı, 12 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla double-double yaparken, Corey Kispert 21 sayı, 3 ribaund ve 3 asist kaydetti.



THUNDER 121-118 HORNETS



Oklahoma City Thunder, Spectrum Center'da ev sahibi Charlotte Hornets'ı 121-118 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander (kuadriseps) ve Jaylen Williams'tan (ayak bileği) yoksun olan OKC'de, Aaron Wiggins, 26 sayı, 2 ribaund, 5 asist ve 6 top çalmayla öne çıkan oyuncu oldu. Josh Giddey 20 sayı, 13 ribaund ve 13 asistle triple-double yaparken, Chet Holmgren 20 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı.



Sekiz oyuncusu çift haneli skor üreten Hornets'ta 19 sayı, 3 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Grant Williams başı çeken isim oldu. Tre Mann 18 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 4 top çalma ve 2 blokla oynarken, Vasilije Micic maçı 17 sayı, 10 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.



KNICKS 122-109 BUCKS



New York Knicks, Fiserv Forum'da ev sahibi Milwaukee Bucks'ı 122-109 yendi.



Jalen Brunson 43 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle Knicks'e liderlik etti. Donte DiVincenzo 26 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 1 blok ve top çalmayla oynarken, Isaiah Hartenstein 18 sayı, 10 ribaund ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 15 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 2 blokla mücadele etti. Bobby Portis 24 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle, Damian Lillard ise 23 sayı, 4 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.



76ERS 133-126 SPURS



Philadelphia 76ers, Frost Bank Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü iki uzatma sonunda 133-126 mağlup etti.



Tyrese Maxey, kariyer rekoru 52 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla 76ers'ı üst üste beşinci galibiyete taşıdı. Kelly Oubre 26 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, Paul Reed 11 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Victor Wembanyama 33 sayı, 18 ribaund, 6 asist ve 7 blokla Spurs'e liderlik etti. Malaki Branham 22 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tre Jones ve Julian Champagnie 17'şer sayı eklediler.



KINGS 107-77 NETS



Sacramento Kings, Barclay's Center'da ev sahibi Brooklyn Nets'i 107-77 mağlup etti.



Kings'te De'Aaron Fox 20 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle takımın en skoreri oldu. Keegan Murray 19 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 4 blokla oynarken, Domantas Sabonis 18 sayı, 20 ribaund, 9 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.



Nets'te Cam Thomas 21 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Trendon Watford 16 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle bench'e liderlik etti. Jalen Wilson 11 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.



WARRIORS 118-110 JAZZ



Golden State Warriors, Chase Center'da konuk ettiği Utah Jazz'i 118-110 devirdi.



Warriors'ta Klay Thompson 32 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle maçın en skorer ismi oldu. Trayce Jackson-Davis 16 sayı, 7 ribaund ve 4 blokla oynadı. Chris Paul 12 sayı, 9 asist ve 3 top çalmayla, Jonathan Kuminga 21 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Jazz'de Johnny Juzang 27 sayı ve 2 ribauntla mücadele etti. Keyonte George 22 sayı ve 2 ribauntla oynarken, Collin Sexton 15 sayı, 2 ribaund ve 7 asist kaydetti.



TIMBERWOLVES 127-117 LAKERS



Minnesota Timberwolves, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 127-117 mağlup etti.



Timberwolves'ta Naz Reid 31 sayı, 11 ribaund ve 2 top çalmayla en skorer isimdi. Anthony Edwards 26 sayı ve 8 asistle oynadı. Rudy Gobert 18 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti.



LeBron James'in nezle sebebiyle forma giyemediği Lakers'ta Rui Hachimura 30 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti. Spencer Dinwiddie 18 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynadı. D'Angelo Russell 15 sayı, 7 ribaund ve 11 asistle oynarken, Jaxson Hayes 19 sayı, 10 ribaund ve 5 top çalmayla maçı tamamladı. Anthony Davis (yüz sakatlığı) ilk çeyrekten sonra geri dönmedi.





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