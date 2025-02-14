76ers, Jared Butler'ın kontratını standarda dönüştürdü

Philadelphia 76ers Basketbol Operasyonları Başkanı Daryl Morey, takımın Jared Butler ile standart NBA kontratı imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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76ers, Jared Butler'ın kontratını standarda dönüştürdü
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14 Şubat 2025 11:46
Philadelphia 76ers Basketbol Operasyonları Başkanı Daryl Morey, takımın Jared Butler ile standart NBA kontratı imzaladığını duyurdu.

6 Şubat'ta Washington'dan takas edilen Butler, 76ers formasıyla çıktığı üç maçta toplam 30 sayı ve 14 asist üretti. Bu sezon toplam 35 NBA maçına çıkan Butler, %47.5 saha içi isabet oranıyla 7.1 sayı ortalaması yakalayarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

NBA kariyerinde Utah, Oklahoma City, Washington ve Philadelphia formaları giyen Butler, 123 maçta 5.7 sayı, 2.4 asist ve 1.3 ribaund ortalamaları tutturdu.


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