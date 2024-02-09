Philadelphia 76ers'ın, LA Clippers'la olan sözleşmesini uzatmaması halinde serbest oyuncu döneminde Paul George ile görüşeceği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes'e göre 76ers'ın, Clippers'la uzatma imzalamaması halinde George'u bu yaz "kararlı" bir şekilde takip etmeyi planladığı bildirildi.



George ve Clippers arasında görüşmeler sürerken, sonunda bir anlaşmaya varılması bekleniyor. George bu sezon 22,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla iyi bir sezon geçiriyor.



George daha önce Clippers'la 2020'de dört yıllığı 176 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı ve bu kontrata 2024-25 sezonu için oyuncu opsiyonu da dahil.



