30 Haziran
Inter-Fluminense
0-2
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
3-4UZS
30 Haziran
Brann-Sandefjord
1-0
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30 Haziran
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1-1

7 gollü maçta zafer Al-Hilal'in

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçında Al-Hilal, uzatmalara giden maçta Manchester City'i 4-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 01 Temmuz 2025 08:19 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 08:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
7 gollü maçta zafer Al-Hilal'in
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İngiltere ekibi Manchester City ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Orlando'nun Camping World Stadyumu'Nda oynanan maçı, Suudi Arabistan temsilcisi normal süresi 2-2 biten maçı uzatmalarda gelen goller sonrası 4-3 kazandı.

Al-Hilal'in gollerini 46. dakikada Leonardo, 52. dakikada Cancelo, 94. dakikada Koulibaly ve 113. dakika da tekrardan Leonardo attı.

Manchester City'nin gollerini ise 10. dakikada Bernardo Silva, 55. dakikada Erling Haaland ve 104. dakikada Phil Foden kaydetti.

Karşılaşmanın galibi Al-Hilal, çeyrek final maçında Fluminense karşısında olacak.

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