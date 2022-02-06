6 Şubat Pazar iddaa tahminleri!

ALANYASPOR - GALATASARAY

RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR

GÖZTEPE - ALTAY

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

DORTMUND - LEVERKUSEN

BARCELONA - A. MADRİD

LILLE - PSG

REAL MADRİD - GRANADA

Türkiye'de ve Avrupa'da futbol heyecanı pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Sporx iddaa ekibi, 6 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Farrioli sonrası ciddi ivme kazanan ve ligde arka arkaya oynadığı son 3 maçta 9 puan alan Alanyaspor, 3. sıraya kadar yükseldi ve buralarda kalmak adına tüm maçlara konsatre şekilde hazırlanıyorlar. G.Saray ise şu ana kadar özellikle ligde hayal kırıklığı ile dolu bir sezonu devam ettiriyor. Birçok sorun yaşayan Sarı Kırmızılılar tarihinde görülmemiş şekilde oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 maç kazandı ve iyice aşağı sıralara demir attılar. Devre arasını önemli takviyelerle geçiren Torrent ve ekibi Alanya'da yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bol gollü bir 90 dakika bekliyorum. 2,5 üst seçimi idea duruyor.Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde alt sıralardan kurtulma adına önemli mücadeleler veren ve devre arasında Gedson gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna katarak adından söz ettiren Rizespor, güçlü rakibini sahasında yenerek ivme kazanmak istiyor. Demirspor cephesi ise harika geçirdikleri sezonun keyfini yaşıyorlar diyebiliriz. Lige çıktığı ilk sezonda 23 hafta sonunda 4. sırada yer alan Adana ekibi bu deplasmandan da 3 puan çıkarmak istiyor. Ben Montella ve öğrencilerinin Rize'den puanla döneceğini düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde İzmir derbisinde Göztepe sahasında Altayile karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalarda arka arkaya hem iyi oyunlar oynayan hem de ciddi puanlar toplayan Göztepe cephesinde moraller oldukça yüksek. son 4 maçında 12 puan alan El Maestro ve öğrencileri derbiyi de kazanarak iyice rahatlamak istiyor. Altay ise adeta krizde ve bir türlü toparlanamıyorlar. Eylül ayından bu yana ligde maç kazanamayan Siyah-Beyazlılar, 3 maç sonunda Nobre ile de yolları ayırdılar ve Serkan Özbalta ile devam edecekler. İki takım arasında ciddi bir moral farkı olduğuna inanıyorum. Kendi sahasında ve seyircisi önünde Göztepe'den 3 puan bekliyorum.Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige kötü başlayan ve devamını iyi getiremeyen Beşiktaş tam toparlanmıştı ki ara öncesinde Malatya deplasmanında yine puan kaybettiler ve ivmeleri bozuldu. Buna rağmen ben 3 Büyükler içerisinde Beşiktaş'ın ligi en iyi sırada bitirmeye en yakın ekip olduğunu düşünüyorum. Eğer istikrarı sağlarlarsa ilk 3-4 içerisinde kendilerine yer bulacaklardır. Antalyaspor için ise ligd eişler hiç iyi gitmiyor. Onların da ciddi bir morale ve puanlara ihtiyaçları var. Aksi taktirde sezon sonunda küme düşebilecek durumdalar. İstanbul'da Beşiktaş'ın rakibi karşısında galibiyete daha yakın olduğu fikrindeyim. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Almanya Bundesliga'nın 21'inci haftasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, kupadan elendikten deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 ile geçmeyi başardı. Ancak o maçta 2 isabetli şutla 3 gol bulduklarını da söylemek gerekiyor. Leverkusen ise Dortmund'un hemen gerisinde. Ancak aralarında 8 puanlık fark var. Onlar da 5 maçlık galibiyet hasretinin üstüne Gladbach ve Augsburg'u mağlup ettiler. Dortmund şu ana kadar iç sahada en çok puan toplayan takım durumunda. Leverkusen de dış sahada kötü sonuçlar almıyor. Gol bulma konusunda sıkıntı yaşamaya iki ekibin karşılaşmasında gol barajı aşılacaktır. Ancak Dortmund'un oranı da iç sahada denemeye değer.İspanya LaLiga'nın 23'üncü haftasında Barcelona sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Sezonun geriye kalan kısmında beklentilerin oldukça altında kalan Barcelona, devre arası transfer dönemini oldukça etkili geçirdi. Alves, Aubameyang, Adama Traore ve Ferran Torres'i kadrolarına kattılar. Özellikle hücum hattına yaptıkları transferlerle daha iyi olacaklardır ancak bu isimlerin hemen bir performans ortaya koymaları da kolay olmayacaktır. Atletico Madrid ise son 10 maçında 4 galibiyet alabildi. Geçen sezonların savunma performansını mumla arıyorlar. Taraf bahsini kestirmek zor, Karşılıklı gol var ideal seçim olur.Fransa Ligue 1'in 23'üncü haftasında lider Paris Saint Germain deplasmanda son şampiyon Lille'e konuk olacak. PSG, iç sahadaki 2 maçını kazandıktan sonra kupada Nice'e penaltı atışları sonunda elendi. Lille ise son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. Sezona o kadar kötü başladılar ki son haftalarda aldıkları iyi sonuçlar sonrasında anca 11'inci sıraya kadar gelebildiler. PSG, bu sezon beraberlik alarak bahisleri yanıltabiliyor. Onun için onların maçlarında genel olarak korner bahisleri öneriyorum. Lille maçlarında da korner sayıları oldukça iyi. 10 korner olur bahsinin oranı oldukça iyi. Kuponlarda yer almalı.İspanya LaLiga'nın 23'üncü haftasında lider Real Madrid sahasında Granada'yı konuk edecek. Real Madrid, Getafe mağlubiyetinin ardından 5 maçı kazanmayı başardı. Son olarak ise Elche ile sahalarında 2-2 berabere kaldılar. Ancak o maçta rakip kaleye 23 şut attıkları, bir de penaltı atışından faydalanamadıklarını hatırlatalım. Ayrıca 2-0 geriye düştükten sonra 2-2'yi bulmalarına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Granada ise 4 maçtır kazanamıyor. Düşme potasının 6 puan uzağındalar. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için bu seriyi bitirmeleri gerekiyor ancak Real Madrid deplasmanında bunu yapmaları çok kolay değil. Oran nedeniyle alternatiflere yönelmek daha doğru olacaktır. Maça baskılı başlamasını beklediğim Real Madrid'in gol bulmasa da ilk yarıda en az 5 korner çıkacağını düşünüyorum.