6 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 68.413 olduğu açıklandı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 156 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 68.413 olduğu açıklandı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 156 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.