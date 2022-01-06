6 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 6 Ocak koronavirüs tablosu, vaka ve vefat bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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6 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
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06 Ocak 2022 19:58
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 68.413 olduğu açıklandı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 156 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.




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