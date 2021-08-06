6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca, günün vaka sayısının iseolduğunu açıkladı. Bugünvatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtti.Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." mesajını verdi.