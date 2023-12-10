5 yaşında kullanmayı öğrendiği motosikletiyle yaşından fazla kupa kazandı

Motosiklet kullanmaya babasının yönlendirmesiyle henüz 5 yaşında başlayan ve 7 yaşından bu yana yarışlara katılan Berkay Sarıay, Avrupa ve Türkiye'deki başarılarıyla motosiklet sporunun gelecek vadeden isimleri arasına girdi.



Motosiklet sporuna 5 yaşındayken babasının hediye ettiği küçük bir motosikleti okul bahçesinde kullanarak başlayan Berkay Sarıay, ailesinin de desteğiyle yeteneklerini geliştirerek 7 yaşında sporcu lisansı aldı.



Ailesiyle yaşadığı Aksaray'dan yarış pisti bulunması dolayısıyla önce Kocaeli'ye ardından Uşak'a taşınan Sarıay, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenli olarak yaptığı antrenmanların ardından 2021 yılında katıldığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda "65cc" ve "Mini gp" kategorilerinde şampiyon oldu. Minik motosikletçi, aynı yıl Türkiye Motokros Şampiyonası'nda "65cc" kategorisindeki yarışı ise ikincilikle tamamladı.



Katıldığı ilk şampiyonada birincilikle podyuma çıkmayı başaran Sarıay, 2022 yılında ise Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda "65cc"de ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nda "65cc"de ikincilik elde etti.



Uluslararası şampiyonalara da katılmaya başlayan Sarıay, 2022 yılında Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Doğu Avrupa Şampiyonası'nın Kuzey Makedonya ve Romanya ayaklarında "65cc"de katıldığı yarışlarda ikinci olmayı başardı.



Sarıay, bu yıl Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda tekrar şampiyon olurken, Romanya'daki Doğu Avrupa Şampiyonası yarışlarında da 4 kategoride birincilik elde etti.



Geçen ay 11 yaşına giren Berkay Sarıay, katıldığı yarışlarda 7'si birincilik, 5'i de ikincilik olmak üzere 12 kupanın sahibi oldu.



- "Başarıyla başladı, başarıyla devam ediyor"



Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi olan Berkay Sarıay, okulu ve derslerinden kalan zamanını yarış pistinde babasıyla geçiriyor.



Berkay Sarıay, AA muhabirine motosiklet kullanmayı çok sevdiğini, gelecekte dünya çapında adını duyurma hayalinin bulunduğunu söyledi.



5 yaşından bu yana motosiklete bindiğini, katıldığı yarışlarla kendisini geliştirdiğini ifade eden Sarıay, duygularını şu sözlerle aktardı:



"İlk piste çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Ama yarışlara gire gire alıştım. Yarışlarda hep ilk üçe girmeye odaklanıyorum. Büyüyünce Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışmayı istiyorum. Bu konuda kendime Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu ağabeylerimi örnek alıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Motoru çok ama çok seviyorum. Okulda öğretmenlerim ve arkadaşlarım yarışlarla ilgili sorular soruyor hatta bazı arkadaşlarım virajlarda dönüş sırasında dizlerimiz yere değdiğinde acıyıp acımadığını soruyor. Ben de onlara üzerimizde koruyucu kıyafetlerin olduğunu anlatıyorum."



Baba Mustafa Sarıay da oğlunun yetenekli olduğunu görerek bu sporda gelişebilmesi için destek olduklarını, emekleri ve fedakarlıklarının karşılığını şampiyonluklarla aldıklarını söyledi.



Kendisinin de motosiklet kullandığını ancak pistte hiç yarışmadığını anlatan Sarıay, "Berkay çok hevesliydi. Sürekli benim motorumun üzerine binerdi. Çalıştırmak için uğraşırdı. 5-6 yaşlarına geldiğinde de benden küçük motosiklet istemişti. O şekilde başladı zaten. Bir küçük motor aldım. Cesaretini gördüm. O şekilde başladık. Bu sene üçüncü senemiz. 3 yıldır da şampiyon oluyor. Türkiye şampiyonlukları ve yurt dışında dereceleri var. Başarıyla başladı, başarıyla devam ediyor. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.





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