Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 66.467 olduğu açıklandı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 143 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 66.467 olduğu açıklandı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 143 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.