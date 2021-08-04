4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 26.882 olduğunu açıkladı. Bugün 122 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtti.
Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." mesajını verdi.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 26.882 olduğunu açıkladı. Bugün 122 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtti.
Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." mesajını verdi.