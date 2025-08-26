25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

38'lik Mevlüt Erdinç, futbola geri döndü!

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç, Fransa Amatör Ligi'nden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

calendar 26 Ağustos 2025 00:31
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
38'lik Mevlüt Erdinç, futbola geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, kariyerini Fransa Amatör Ligi'nde sürdürecek. 38 yaşındaki golcü oyuncu, Departemental 3'te mücadele eden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

2022 yazında Fransa National 3 ekibi (Ulusal Amatör Lig) Racing Besançon'a transferi duyurulan Erdinç, kulübün uluslararası transfer sertifikası sorunu nedeniyle forma giyememişti. Üç yıldır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Fransa Departemental 3'te (Bölgesel Amatör Lig) mücadele eden ve Türkleri temsil eden Lyon kenti takımı Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı. "Burada olmaktan gururluyum çünkü birçok topluluğu bir araya getiriyor" sözleriyle duygularını paylaşan Erdinç, 7 Eylül Pazar günü USF Tarare karşısında oynanacak ilk hafta maçında sahada olması bekleniyor.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Sochaux ve Fenerbahçe gibi kulüplerin yanı sıra A Milli Futbol Takım'da da iz bırakan Erdinç, bu sezon Club Sportif Anatolia için ter dökecek. Eski milli futbolcu, böylelikle profesyonel ruhla amatör gençlere ve amatör bir kulübe yardım ederek büyük bir sosyal sorumluluk örneği verecek.


 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.