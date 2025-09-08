38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi belli oldu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Basketbolseverler, 9 eylül salı günü satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.
