Henüz 37 yaşında; Atiba??



Atiba, skora katkı anlamında kariyerindeki 16 sezonun en iyi performansına ulaştı. pic.twitter.com/ZxmRFkaFqY



— Sporx (@sporx) November 23, 2020

ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI

İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2015-2016'DA MAÇ KAÇIRMADI

4 TEKNİK DİREKTÖRÜN DE VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı taraftarları mest etmeye devam ediyor. Başakşehir ile oynanan maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan "Benjamin Button Atiba", kariyerinde en yüksek skor ortalamasını yakaladığı sezonu yaşıyor.Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte daha önde oynamaya başlayan Kanadalı yıldız, bu sezon oynadığı 8 maçta 2 gol ve 3 asist yaparak 0.62'lik skor katkısında bulundu ve oynadığı 16 sezonun en iyi performansına ulaştı.Beşiktaş'taki 8. sezonunu geçiren ve geride kalan 7 sezonda ortalama 36 maça çıkan tecrübeli yıldız, bu sezon da 10 maçın 8'inde 90 dakika sahada kaldı ve istikrarlı gidişatını da sürdürdü.2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist2020/21 8 maç 2 gol, 3 asistKanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki ilk şampiyonluğu için 2 sezon beklemek zorunda kaldı. Beşiktaş'taki ilk şampiyonluk sevincini 2015-2016 sezonunda yaşayan Hutchinson, bir sonraki sezon takımında aynı mutluluğa ortak oldu.İstikrarlı futboluyla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Hutchinson, ilk şampiyonluk sevinci yaşadığı 2015-2016 sezonunun tamamında forma giyme başarısı gösterdi.Sezon boyunca sakatlık sıkıntısı yaşamayan Kanadalı futbolcu, zorlu periyotta sarı veya kırmızı kart görmeyerek bir başka başarıya imza attı.Beşiktaş formasıyla 4 teknik direktörle çalışan Hutchinson, bu çalıştırıcıların her zaman vazgeçilmezi oldu.Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2015 döneminde takımın önemli isimleri arasına giren tecrübeli futbolcu, daha sonra görev alan Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın da en güvendiği isimler arasında yer aldı.