#SporxGrafik Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı taraftarları mest etmeye devam ediyor. Başakşehir ile oynanan maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan "Benjamin Button Atiba", kariyerinde en yüksek skor ortalamasını yakaladığı sezonu yaşıyor.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte daha önde oynamaya başlayan Kanadalı yıldız, bu sezon oynadığı 8 maçta 2 gol ve 3 asist yaparak 0.62'lik skor katkısında bulundu ve oynadığı 16 sezonun en iyi performansına ulaştı.
ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI
FC KOPENHAG
2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist
2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist
2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist
2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist
2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist
PSV
2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist
2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist
2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist
BEŞİKTAŞ
2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist
2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist
2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist
2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist
2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist
2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist
2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist
2020/21 8 maç 2 gol, 3 asist
İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.
Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki ilk şampiyonluğu için 2 sezon beklemek zorunda kaldı. Beşiktaş'taki ilk şampiyonluk sevincini 2015-2016 sezonunda yaşayan Hutchinson, bir sonraki sezon takımında aynı mutluluğa ortak oldu.
2015-2016'DA MAÇ KAÇIRMADI
İstikrarlı futboluyla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Hutchinson, ilk şampiyonluk sevinci yaşadığı 2015-2016 sezonunun tamamında forma giyme başarısı gösterdi.
Sezon boyunca sakatlık sıkıntısı yaşamayan Kanadalı futbolcu, zorlu periyotta sarı veya kırmızı kart görmeyerek bir başka başarıya imza attı.
4 TEKNİK DİREKTÖRÜN DE VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Beşiktaş formasıyla 4 teknik direktörle çalışan Hutchinson, bu çalıştırıcıların her zaman vazgeçilmezi oldu.
Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2015 döneminde takımın önemli isimleri arasına giren tecrübeli futbolcu, daha sonra görev alan Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın da en güvendiği isimler arasında yer aldı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte daha önde oynamaya başlayan Kanadalı yıldız, bu sezon oynadığı 8 maçta 2 gol ve 3 asist yaparak 0.62'lik skor katkısında bulundu ve oynadığı 16 sezonun en iyi performansına ulaştı.
Beşiktaş'taki 8. sezonunu geçiren ve geride kalan 7 sezonda ortalama 36 maça çıkan tecrübeli yıldız, bu sezon da 10 maçın 8'inde 90 dakika sahada kaldı ve istikrarlı gidişatını da sürdürdü.
Henüz 37 yaşında; Atiba??
Atiba, skora katkı anlamında kariyerindeki 16 sezonun en iyi performansına ulaştı. pic.twitter.com/ZxmRFkaFqY
— Sporx (@sporx) November 23, 2020
ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI
FC KOPENHAG
2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist
2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist
2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist
2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist
2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist
PSV
2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist
2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist
2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist
BEŞİKTAŞ
2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist
2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist
2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist
2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist
2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist
2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist
2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist
2020/21 8 maç 2 gol, 3 asist
İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.
Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki ilk şampiyonluğu için 2 sezon beklemek zorunda kaldı. Beşiktaş'taki ilk şampiyonluk sevincini 2015-2016 sezonunda yaşayan Hutchinson, bir sonraki sezon takımında aynı mutluluğa ortak oldu.
2015-2016'DA MAÇ KAÇIRMADI
İstikrarlı futboluyla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Hutchinson, ilk şampiyonluk sevinci yaşadığı 2015-2016 sezonunun tamamında forma giyme başarısı gösterdi.
Sezon boyunca sakatlık sıkıntısı yaşamayan Kanadalı futbolcu, zorlu periyotta sarı veya kırmızı kart görmeyerek bir başka başarıya imza attı.
4 TEKNİK DİREKTÖRÜN DE VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Beşiktaş formasıyla 4 teknik direktörle çalışan Hutchinson, bu çalıştırıcıların her zaman vazgeçilmezi oldu.
Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2015 döneminde takımın önemli isimleri arasına giren tecrübeli futbolcu, daha sonra görev alan Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın da en güvendiği isimler arasında yer aldı.