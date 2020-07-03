3 Temmuz Cuma günü iddaa tahminleri ve kuponları

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK

ATLETICO MADRID - MALLORCA

HAKAN CELEP'İN CUMA GÜNÜNE ÖZEL KUPONU

Futbolda heyecan devam ediyor. Süper Lig'in yanısıra İspanya La Liga'dan nefes kesecek maçlar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 3 Temmuz Cuma günü günü oynanacak karşılaşmalardan en önemlilerini sizler için değerlendirdi. Geride kalan hafta sonu kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibi, Cuma günü bankolarıyla da sizlere yardımcı olmaya hazır. Herkese bol şanslar...Süper Lig'de Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ateş hattında uzaklaşmak isteyen Denizlispor geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen beraberlikle yetindi ama bu hafta mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklar. Gaziantep FK ise Denizlispor'un 3 puan üstünde ama son haftalarda daha rahat olabilmek adına bu maçtan da en azından 1 puanla dönmeyi hedefliyor. İki takımın da puan istediği bu maçta golcüler sahneye çıkacaktır. Karşılıklı gol var tercihi haftanın açılış maçında kazandıracaktır.: Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, EstupinanGünay, Kana Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray, KayodeAtletico Madrid, özellikle hücum hattındaki oyuncularının kıpırdanmasıyla birlikte adeta vitesi 5'e taktı ve üst üste galibiyetlerle 3. sıraya çıkmayı başardı. Son olarak Barcelona maçında da galibiyete daha yakın taraflardı. Şampiyonlar Ligi biletini henüz tamamen cebe koyamadılar ve bu bileti alana kadar Simeone, takımının motivasyon kaybetmesine izin vermeyecektir.Mallorca, tam bitti denirken Celta Vigo galibiyetiyle hayata döndüler. Pandemi arasından sonra çıktıkları 5 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilmişlerdi. Barça ile 2-2 berabere kalmış ve Alaves'i darmadağın etmiş bir Celta Vigo'yu, 5-1 mağlup etmek çok acayip oldu.Celta Vigo galibiyeti sonrası Mallorca'nın bir sürpriz yapması beklenebilirdi belki ama rakip Atletico Madrid olmasaydı. Mallorca, savunma yapamayan bir takım ve Atletico'nun formunu kazanmış hücum hattı, bu maçı kazandıracaktır.: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Herrera, Correa; Felix, MorataReina; Pozo, Sedlar, Raillo, Gamez; Rodriguez, Sevilla, Mohammed, Kubo; Hernandez; Lago