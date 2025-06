25 yıl sonra 1'inci Lig'e çıkan Van Spor'dan coşkulu kutlama

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 1 Haziran Pazar akşamı TFF 2'nci Lig'de final heyecanı yaşandı. Zorlu play-off maçlarının ardından rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Doğu'nun iki takımı Van Spor FK ile Batman Petrol Spor, Kayseri'de TFF 1'inci Lig'e yükselmek için karşı karşıya geldi.Nefeslerin tutulduğu büyük final maçının normal süresi 0-0 berabere bitti. 15'şer dakikalık iki uzatma dakikalarında her iki takımdan da gol gelmeyince penaltı atışları yapıldı. Penaltı atışlarını Van Spor FK'nın 5-4 kazanmasıyla taraftarlar iki gün boyunca sokağa dökülerek sevinç gösterilerinde bulundu.Van Spor FK, takımlarına sahip çıkan Vanlı vatandaşları bir araya getirmek için Atatürk Şehir Stadyumu'nda kutlama programı düzenledi. Van Valisi Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yerine kayyum atanan eş başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, Van Spor FK Kulüp Başkanı Erol Temel, kulüp yöneticileri, futbolcular ve binlerce taraftarın katıldığı kutlama programı oldukça coşkulu geçti. Van Spor FK forması giyen binlerce taraftarlar, takımlarını lehine tezahüratlar yapıp, çalınan müzik eşliğinde halay çekti.Sanatçı Celal Yarıcı, Mehmet Öndül, Şiyar Bervari'nin sahne aldığı kutlama programında seremoni için sahneye çağrılan Van Spor FK takımı, kulüp yönetici ve futbolcuları büyük alkış aldı. Futbolcu ve yöneticiler, şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, taraftarlar 'Şampiyon Vanspor' tezahüratları yaptı. Seremonide Van Spor FK'nın kulüp yöneticileri de şampiyonluk pastası kesti.Kutlama programında konuşan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, 25 yıl aradan sonra TFF 1'nci Lig'e yükselmenin gururunu Van halkıyla coşkuyla kutladıklarını söyledi. Takımın başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Temel," Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni ve modern stadyum sözü aldık. İnşallah en kısa zamanda yeni stadyumumuza kavuşuruz. Van Spor'un başarısı sizlerin desteğiyle geldi. Taraftar olmadan Van Spor olmaz. Van Spor'u sadece bir başkan olarak değil, bu şehirde büyümüş bir evlat ve Van Spor'a gönül vermiş bir yoldaş olarak temsil ediyorum. Bir hayalin peşinden inançla yürüdük. Allah'a şükürler olsun ki sözümüzü tuttuk, Van Sporumuzu 1'inci Lig'e taşıdık. Bu sadece bir şampiyonluk değil, Van'ın yeniden ayağa kalkışıdır. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Van'ın tüm renkleriyle bir olduk, birlikte başardık. Görevimi alnımın akıyla tamamlıyorum. Yeni dönemde kongreye herkes katılabilir, takım hepimizindir. Van Spor'un başarısında emeği geçen vali, emniyet müdürü, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, sponsorlar ve basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz" dedi.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise, şampiyonlukta emeği geçen kulüp yöneticileri ve futbolcuları kutlarken, takımlarına destek olan taraftarlara da teşekkür etti. Vali Balcı, "Taraftarımız yağmur, çamur demeden takımlarını desteklediler. Van Spor'un kıymetli yönetici ve futbolcuları da bütün ruhlarıyla play-off en güzel örneklerini verdiler. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Şampiyonluklar gelir, sporlar gelir. Ama Play-off ruhu asla unutulamaz. Vanspor'un taraftarı da her zaman iyiye ve güzele doğru örnekleri gösterdiler, tebrik ediyorum. Van Spor'un play-off ruhu ve centilmenliği Türkiye'ye örnek oldu. 1'inci Lig'de de büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bir teşekkürü de Van Spor'un birlikte mücadele ettiği diğer şehirlerdeki takımlara ediyorum. Sonuçta futbol kardeşliktir, barıştır, aynı zamanda da rekabettir. Diğer takımlar ve şehirler yoksa bunun bir anlamı yoktur. Onlar da o şehirler de bizim kardeşlerimizdir ve her zaman kardeş olmaya da devam edecektir. Son üç yılda 16 yüzme havuzu tamamladık. İlçelerimizde yüzme havuzu olmayan kalmadı. 26 kapalı spor salonu, 300 okul bahçesine voleybol ve basketbol sahası yaptık. Ayrıca yaklaşık 50 milyon TL tutarında spor malzemesi dağıttık. Amatör kulüplere destek verdik. İki sporcu fabrikasını tamamladık, buz paten sarayı inşaatımız devam ediyor. Van Spor Tesisleri için proje hazırladık, yakında ihaleye çıkıyoruz. Van Spor'a yeni stad için proje çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.Kutlama programı sanatçıların seslendirdiği şarkılarla gece geç saatlere kadar devam etti.