23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan büyük başarı!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndan büyük başarı!
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16 Eylül 2022 18:57
Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası, Tayland'a bağlı Phuket Adası'nda düzenlendi. Yarı finalde dün Almanya'yı 63-56'lık skorla yenen Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, finale yükseldi.

Final maçında Japonya ile karşılaşan milliler, 52-47 mağlup olarak 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde etti. Şampiyonrluk gelmese de tribünlerdeki taraftarlar milli takımı ayakta alkışladı.

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