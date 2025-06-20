23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı finalde!

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Büyük Britanya'yı 57-52 yenen Türkiye, adını finale yazdırdı.
Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun yarı finalinde Büyük Britanya ile karşılaştı.
Müsabakada rakibini 57-52 yenen milliler, organizasyonda finale yükseldi.
Milli takım, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun yarı finalinde Büyük Britanya ile karşılaştı.
Müsabakada rakibini 57-52 yenen milliler, organizasyonda finale yükseldi.
Milli takım, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
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