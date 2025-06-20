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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı finalde!

Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası yarı finalinde Büyük Britanya'yı 57-52 mağlup eden milliler, finale yükselerek Almanya ile karşılaşmaya hak kazandı.

calendar 20 Haziran 2025 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı finalde!
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Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Büyük Britanya'yı 57-52 yenen Türkiye, adını finale yazdırdı.

Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun yarı finalinde Büyük Britanya ile karşılaştı.

Müsabakada rakibini 57-52 yenen milliler, organizasyonda finale yükseldi.

Milli takım, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.


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