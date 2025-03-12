23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu!

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda zirvede yer aldı.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı.



Bugün kadınlar 62 kiloda Selvi İlyasoğlu ve 72 kiloda Haticenur Sarı, bronz madalya maçlarını kazanarak üçüncülük kürsüne çıktı.



Türkiye, böylece kadınlarda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya elde etti.



Şampiyonada dün Tuba Demir (55 kilo), Nesrin Baş (68 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo) altın, Ebru Dağbaşı (59 kilo) ise bronz madalya aldı.



23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez 3 altın madalya birden kazanarak tarihi bir başarı elde etti.



Türkiye, aynı zamanda kadınlarda 144 puanla Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ukrayna 127 puanla ikinci, Polonya ise 93 puanla üçüncü oldu.



