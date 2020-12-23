23 Aralık Çarşamba iddaa tahminleri

BİLGİ: Sporx iddaa ekibinin Salı günü sizlere önerdiği 4,63'lük kupon yine kazandırdı. 7,04'liük kupon ise Valencia - Sevilla maçında 1 gole takıldı! İşte Salı günkü o kuponlar...

23 ARALIK ÇARŞAMBA KUPONLARI

23 Aralık Çarşamba günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçında 3 mağlubiyet alarak büyük fırsat tepen Alanyaspor, halen daha zirvede olmasına rağmen eline geçen şansı değerlendiremedi. Eğer en azından 1 veya 2 maçı kazanmış olsalardı bugün bambaşka şeyler konuşuluyor olabilirdi. Malatyaspor ise ligin şu anda en formda ekiplerinden bir tanesi olarak göze çarpıyor. Sezona vasat başlasalar da ciddi bir toparlanma içerisine girdiler ve son 5 maçta 11 puan topladılar. Ben Alanya'da güzel futbol ve bol gol bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olur.Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur; Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson; BareiroErtaç; Chebake, Semih, Hadebe, Bülent; Ndayishimiye, Aquah, Olcay, Adem; Kubilay, USüper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Özdilek sonrası Hüseyin Cimşir ile anlaşan ancak yine istediği skorları alamayan Dadaşlar, Hüseyin Hoca ile de yollarını ayırdılar. Açıkçası bu istikrarsızlık lig sonu açısından bence Erzurum adına çok iyi sinyaller vermiyor diyebilirim. Denizlispor da 3. hocası ile anlaştı ve Yalçın Koşukavak geçen hafta göreve başladı. İlk maçında Alanyaspor karşısında adeta savasçı ruhunu ortaya koyan Denizlispor hayati 3 puan almayı başardı. Ben Erzurum'da zorluk seviyesi yüksek bir maç bekliyorum. 2-3 gol seçimi ideal tercih olacaktır.Farnolle, Murat Uçar, Hakan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, İbrahim Akdağ, Mitchell Donald, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.Cenk Gönen, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Varela, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega.: Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gazişehir ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Fenerbahçe karşısında iyi mücadele eden ve sahadan 3 puanla ayrılan Sumudica'nın Gaziantep'i 12 maçta sadece ilk hafta Galatasaray deplasmanında yenilgi yaşadı ve şu anda çok iyi gidiyorlar. 21 puanda bulunan Antep ekibi için bu tarz maçlarda alınacak sonuçlar hedefleri belirleyecek. Kasımpaşa da ligin orta sıralarında kalmaya devam edecek gibi duruyor. İstanbul'da keyifli bir maç olacağına inanıyorum. KG Var seçimi ideal gözüküyor.Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Mickael, Varga, Hajradinovic, Hodzic, KoitaGünay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Mirallas, Vetrih, Maxim, Güray Vural, Dicko, MuhammetSüper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sezona çok önemli transferleri yaparak giren ve herkes tarafından en önemli favori olarak gösterilen Fenerbahçe iyi de başlamıştı ama son 5 maçta istenilen performanstan çok uzak kalmış durumda. Hücum hattındaki önemli oyuncuların sakatlığını, bazı oyunculardaki formsuzluk ve camiada oluşan yüksek gerilim şu anda takımı ciddi olumsuz etkiliyor gibi gözüküyor. Bu maça da kader maçı gözüyle bakılıyor. Başakşehir karşısında alınabilecek olumsuz sonuç bence çok radikal kararları da beraberinde getirebilir. Okan Hoca ve öğrencileri de lige döndüler ve bana göre artık çok daha konsantre ilerleyecekler. Ben Kadıköy'de zorlu, keyifli ve gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi makul gözüküyor.Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Caner, Sosa, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, CisseMert, Rafael, Epureanu, Skrtel, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can, Chadli, Visca, Giuliano, Demba Baİtalya Ligi'nde Milan ile Lazio karşı karşıya gelecek. Lazio hafta sonu Napoli maçını kazanarak Milan öncesi moral buldu. Üstelik şimdi Milan'ı yenmeleri halinde aradaki farkı 7'ye düşürebilirler. Üstelik Zlatan Ibrahimovic sakatlığı nedeniyle yok ve Milan, İsveçli olmadığı dönemde puan kayıpları yaşayabiliyor. Liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen Milan, Lazio'dan Benevento deplasmanına çıkacak ve sonra da Juventus'u ağırlayacak. Bu süreçte maksimum puanı hedefliyorlar. Ancak Lazio maçı kesinlikle kolay olmayacak. Karşılıklı gol var seçeneğinin bizlere kazandıracağını düşünüyorum. Ayrıca maç 2,5 Üst bitecektir.Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Hakan Çalhanoğlu; Saelemaekers, Diaz, Hauge; LeaoReina; Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto, Marusic; Immobile, Correaİngiltere Lig Kupası'nda Everton ile Manchester United karşılaşacak. Çalkantılı bir dönem geçiren Manchester United, Everton deplasmanında 3-1 kazandıktan sonra müthiş bir seri yakaladı. Ligde 7 haftada 6 maçı kazanan, sadece Manchester City ile golsüz berabere kalan Manchester United, hafta sonu Leeds United'ı 6-2 yenerek eleştirilerin haksız olduğunu gösterdi. Everton da kısa süre kötü sonuçlar aldı ama arka arkaya Chelsea, Leicester ve Arsenal'i yenerek müthiş bir seri yakaladılar. Lig Kupası'nda bizleri güzel bir maç bekliyor ve hem Everton, hem de Manchester United goller bulacaktır.Olsen; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Davies, Doucoure; Bernard, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-LewinHenderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Mata, Fernandes, Van de Beek; Cavaniİtalya Ligi'nde Hellas Verona ile Inter karşı karşıya gelecek. Mert Çetin ve Koray Günter'li Hellas Verona, son 3 iç saha maçında 1 puan alabildi ve bu kez karşılarında Inter olacak. Hellas Verona büyük takımlara karşı ciddi şekilde motive oluyor. Roma, Lazio ve Atalanta'yı yenen Hellas Verona, Juventus ve Milan ile de berabere kaldı. Inter'i kolay bir maç beklemiyor. 9 haftadır kaybetmeyen ve son 6 lig maçını kazanan Inter güçlü kadrosuyla favori evet ama Hellas Verona'nın büyük maçlardaki performansı ister istemez endişe uyandırıyor. Bu maç için en iyi seçeneğini 3,5 Alt olduğunu düşünüyorum. İki takım da savunmada ekstra dikkatli olacaktır.Silvestri; Ceccherini, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; SalcedoHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Martinez: İngiltere Premier Lig'de Stoke City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Championship'te üst sıralara yaklaşmaya çalışan ve Premier Lig hayali kuran Stoke City, Wolverhampton ile Aston Villa gibi Premier Lig takımlarını önceki turlarda elemeyi başardı. Tottenham maçı ciddiye almazsa, sıkıntı yaşayabilir. Jose Mourinho ligde şampiyon olmalarının zor olduğunu söylemişti ama havalarını bulmuşken, son 3 haftada sadece 1 puan almaları özgüvenlerini kırdı. Kupada bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. Maçın 3,5 Alt biteceğini ve Tottenham'ın turlayacağını düşünüyorum.Bursik; Collins, Chester, Souttar, Fox; Cousins, Mikel; Brown, Powell, McClean; VokesHart; Doherty, Sanchez, Rodon, Davies; Winks, Hojbjerg; Bale, Alli, Lucas; Viniciusİspanya Ligi'nde Real Madrid ile Granada karşı karşıya gelecek. Roberto Soldado'nun golleriyle Real Betis'i hafta sonu 2-0'la geçen Granada, 13 maçta 21 puan toplayarak iyi bir iş çıkardı. Ancak Real Madrid gibi bir devle karşılaşacak olmaları, onları ister istemez endişeye düşürüyor. Çünkü Real Madrid ile oynadıkları son 10 lig maçını kaybettiler. Açıkçası ligde son 4 maçını kazanan ve hava yakalayan Real Madrid karşı yine şansları yok. Real Madrid galibiyeti kuponlarda değerlendirilebilir. Karşılıklı gol var seçeneği ise alternatif olabilir.Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde; Vazquez, Odegaard, Asensio; BenzemaSilva; Foulquier, Perez, Duarte, Neva; Eteki, Herrera, Milla; Puertas, Soldado, Suarezİtalya Serie A'nın 14'üncü haftasında Roma sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Roma farklı Bologna ve Torino maçlarının ardından deplasmanda Atalanta'ya mağlup oldu. 1-0 öne geçtikleri karşılaşmanın ikinci yarısında kalelerinde 4 gol gördüler. Atalanta zor deplasman, ancak ikinci yarı Roma'nın gösterdiği performans kafaları karıştırdı. Cagliari ise 6 maçtır galibiyete hasret. Bu maçlarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldılar. Roma bu sezon evinde hiç kaybetmedi. Cagliari'nin zaten kapasitesi belli. Ev sahibi kazanır. Oranı yükseltmek isteyenler Roma takım olarak 2.5 ve Roma kazanır, 2.5 üstü olur bahislerine kuponlarında yer verebilir.İtalya Serie A'da Napoli sahasında Torino'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligin son 2 haftasında üst üste 2 deplasman maçında gol atamadan kaybetti. 1 maçları eksik ancak lider Milan'ın 10 puan gerisinde kaldılar. Konuk Torino ise kötü gidişata bir türlü dur diyemedi. 13 maçta sadece 1 kere kazanabildiler. Bu galibiyetin ardından oynadıkları 7 maçta da 3 puanı hanelerine yazdıramadılar. Haliyle bu performanslarıyla da küme düşme hattının için de yer alıyorlar. Az önce de dediğim gibi Napoli 2 maçtır gol dahi atamıyor. Karşılarında da bu son vermeleri için oldukça uygun bir ekip var. Napoli günün bankolarından birisi olur.İtalya Serie A'nın 14'üncü haftasında Atalanta deplasmanda Bologna'nın konuğu olacak. Konuk ekip, ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 kere kaybetti. Son olarak sahalarında geriye düştükleri maçta Roma'yı 4-1 ile geçtiler. Mavi-siyahlılarda, Papu Gomez disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Takımın önemli ismiydi ancak onsuz da Roma önünde özellikle ikinci yarı oldukça iyi oynadılar. Bologna ise 4 maçtır kazanamıyor. Üst üste 2 deplasmandan beraberlikle döndüler. Bologna'nın iç sahadaki başarı oranı yüzde 50. 6 maçta; 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldılar. Atalanta'ya açılan oran fena sayılmaz. Yukarı sıraları yakalamak için bir galibiyet serisine ihtiyaçları var. 3 puanı alıp, dönerler.Fransa Ligue 1'in 17'nci haftasında Lyon sahasında Nantes'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, 13 haftadır kaybetmiyor. Bununla birlikte lider Lille ile aynı puanda, 2'nci sıradalar. Son olarak Nice deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndüler. Şu ana kadar da iç sahada oynadıkları maçlarda henüz kaybetmediler. Nantes ise düşme potasının sadece 4 puan üstünde. 7 maçtır kazanamıyorlar. Bunun yanında son 9 maçta da sadece 1 galibiyetleri var. Lyon formda, gollü galibiyetler alıyorlar. Bu maçta da rakiplerine puan vermezler.Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain sahasında Strasbourg'u konuk edecek. PSG, Lyon'un ardından Lille'e de puan kaybetti. Geçtiğimiz sezonlarda bu haftalarda farkı açıp gitmiş oluyorlardı. Ancak bu sene o kadar kolay olmadı. Oyun olarak da geçen sezonların gerisindeler bana göre. Konuk Strasbourg ise düşme hattının sadece 2 puan üstünde. Son 5 maçlarında sadece 1 kere kaybettiler ancak öncesinde performansları oldukça kötüydü. PSG mutlak favori, oranı az. Strasbourg da büyük takımlara karşı sürprizler yapmayı seviyor. KG var denenebilir.Fransa Ligue 1'in 17'nci haftasında lider Lille, deplasmanda Montpellier'in konuğu olacak. Konuk ekip, ligde oynadığı 16 maçta sadece 1 kere kaybetti. O mağlubiyetin ardından çıktıkları 6 maçın 4'ünün kazandılar. Montpellier ise 4 maçlık galibiyet serisinin ardından, çıktığı 4 maçta sadece 1 kere kazanabildi. Onlarda Avrupa kupaları sıralamasını kovalıyorlar. Ev sahibi ekip, kolay maçlar kaybediyor. İç sahadaki son 5 maçın 4'ünü kaybettiler. Lille ise iyi oynuyor. PSG'yi sallasalar da yıkamadılar ancak liderliklerini sürdürüyorlar. Lille kaybetmez banko kuponlarda yer bulmalı.Portekiz Süper Kupası'nda Porto ile Benfica karşı karşıya gelecek. Normalde sezon başlarında oynanan Süper Kupa, pandemi nedeniyle bu tarihlere kaldı. İki takımda formda. Ligde de aralarında sadece 2 puan fark var. Benfica, son 10 resmi maçında 1 kere yenilirken, Porto aynı sürede mağlubiyet yaşamadı. İki takım Ağustos ayında karşı karşıya gelmiş ve Porto rakibini 2-1 ile geçmeyi başarmıştı. Aynı şekilde geçen sezonun lig maçında da Porto rakibine üstünlük sağlamıştı. Porto bu sezon ligde en çok atan takım ancak ilk 7 takım içinde de en çok gol yiyen takım durumunda. Karşılıklı goller izleriz. Sürpriz arayanlar beraberliği deneyebilir.