06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
2-2
06 Temmuz
AGF-OB
0-0
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
2-2
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
1-2

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Milliler, grupta oynadığı 3 maçı da kazandı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

calendar 06 Temmuz 2025 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü ve son maçında ay-yıldızlılar, ev sahibi İspanya'yı 28-26, 16-25, 26-24 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Oynadığı üç karşılaşmada da galip gelerek grubunu lider tamamlayan milli takım, 2026 yılında Hollanda'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

D Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Türkiye - 9

2- İspanya - 6

3- Norveç - 3

4- İrlanda - 0

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.