22 milyon kullanıcısı olan IPTV ağı çökertildi

İtalyan kolluk kuvvetleri Europol, Eurojust ve diğer uluslararası yetkililerle birlikte çalışarak, dijital korsanlıkla mücadelede tarihi bir başarıya imza attı. Büyük bir iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sayesinde yasa dışı IPTV hizmetleri sunan ve dünya genelinde 22 milyon kullanıcıya ulaşan devasa bir korsanlık ağı tamamen çökertildi.



EN BÜYÜK OPERASYON



İtalyan Devlet Polisi, bugüne kadar görsel-işitsel korsanlığa karşı yürütülen en büyük operasyon olarak nitelendirilen "Operation Taken Down" kapsamında 102 şüpheliyi hedef aldı. 270'ten fazla İtalyan polis memuru ve uluslararası meslektaşları İtalya'nın çeşitli bölgelerinde, İngiltere, Hollanda, Romanya, Hırvatistan ve Çin'de baskınlar gerçekleştirdi.



AYLIK 250 MİLYON EURO



Operasyonda, 2.500'den fazla yasa dışı kanal tespit edilirken, korsan akışlar için kullanılan ana sunucuların Romanya ve Hong Kong'da olduğu belirlendi. İngiltere ve Hollanda'da üst düzey üç yöneticinin yakalanmasının yanı sıra, Hırvatistan'da 11 kişi gözaltına alındı. Görevliler İtalya genelinde yayın kanallarını yönetmek için 80 kontrol paneli keşfetti. Aylık 250 milyon euro kazanan IPTV ağı operasyonunda 100 alan adı kaldırılırken 270 IPTV ekipmanı ele geçirildi. Ayrıca 560'ın üzerinde bayi kapatıldı.



BİRÇOK ÜLKEDE BASKIN



Yetkililer, operasyon sırasında korsanlık ağının yöneticilerine ait 1.6 milyon euro değerinde kripto para ve 40.000 euro nakit paraya el koydu. Ancak bu miktar, korsanlık faaliyetlerinden elde edilen yıllık 3 milyar euro gelirle karşılaştırıldığında adeta devede kulak kaldı. Yasadışı hizmetten kaynaklanan yıllık maddi zararın ise 10 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.



Korsanlık ağı, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Sky, Dazn, Mediaset gibi büyük platformların içeriklerini yasa dışı yollarla kullanıcılara sunuyordu. Canlı ve isteğe bağlı içerikler, geniş bir organizasyon ağıyla yeniden satılıyordu.



NASIL ÇALIŞIYORDU?



Yasa dışı organizasyon, "mafya benzeri" bir yapı ile dikkat çekiyor. Her bir üye, ağda belirli bir rol üstleniyordu. Sahte kimlikler ve belgelerle mobil hesaplar açarak kredi kartı alıyor, sunucu kiralıyor ve TV abonelikleri için kayıt işlemlerini tamamlıyorlardı. Ayrıca şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak iletişimlerini gizlemeyi başarmışlardı.



İki yıllık bir soruşturma sonucunda gerçekleştirilen operasyon, dijital korsanlıkla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Europol ve İtalyan polisinin liderliğinde, korsanlık ağının karmaşık yapısı deşifre edildi ve dünya çapında milyonlarca kullanıcının eriştiği yasa dışı IPTV hizmeti devre dışı bırakıldı.