21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, galibiyetle 2. tura yükseld

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Küba'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, galibiyetle 2. tura yükseld
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20 Ağustos 2023 14:07
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 2. tura galibiyetle yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce 2. tura yükselmeyi garantileyen milli takım, Meksika'da düzenlenen şampiyonada D Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında Küba'yı 25-14, 25-22, 25-18'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Grubunu lider tamamlayarak 2. tura yükselen milliler, F Grubu'nda İtalya, Brezilya ve ABD ile mücadele edecek.

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