21 madalyayla yurda döndüler

Malta'da 13-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyatlar Davetli Oyunları'na katılan sporcular, yurda 21 madalyayla döndü.



Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Malta'dan yurda dönen sporcular, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.



Özel Sporcular Spor Derneği (TÖSSED) Başkanı Dilek Sabancı, müsabakalardan elde edilen başarılardan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Sporcuların da çok mutlu olduğunu belirten Sabancı, "Çok mutlu herkes. Moralleri çok yükseldi. Malta harika bir yer. Çok güzel bir organizasyon yapmışlar. İnşallah Allah bize de aynısını veya benzerini yapmayı nasip eder. 2-3 sene sonra belki biz de bu tür şeyleri yapabiliriz. Çok iyi bir ekibimiz var. " diye konuştu.



- " Daha büyüklerini diliyoruz"



Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü Dr. Yasemin Demirdağ, 5 gün önce büyük umutlarla Malta'ya gittiklerini hatırlattı. Sporcuların kazandığı başarılar hakkında bilgi veren Demirdağ, "'Geri gelirken 14 sporcumuzla 21 madalyayla geri döndük. Bu çok gurur verici bir tablo ve devamı da gelecektir. Bunlar emekle, hocalarımla, antrenörlerimizle yaptığımız bir aşama. Daha büyüklerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Demirdağ, sporcuları tebrik ederek, teknik heyete teşekkür etti.



- "Çok da başarı oldular"



Özel Olimpiyatlar Spor Direktörü Kerem İyigün de Malta'da harika günler geçirdiklerini ve önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi.



Sporcuları kutlayan İyigün, "Çok da başarı oldular. Bowling, masa tenisi, atletizm branşlarında ülkemizi temsil etme fırsatı yakaladık Malta'da. Çok mutluyuz, tatlı bir yorgunluk var üstümüzde. Onların başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Umarız daha nicelerine. Önümüzdeki sene Almanya Berlin'de ülkemizi dünya temsil edeceğiz. Umarım daha kalabalık bir ekiple ülkemize daha çok madalya getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Olimpiyatlar güzel geçti"



Sporculardan Çağla Boyvadoğlu ise "Olimpiyatlar güzel geçti. İkinci ve üçüncü oldum. Kazandım. Mutlu oldum." dedi



Masa tenisinde gümüş madalya alan Hasan Kaçmaz, "Bayrağımızı kaldırdık. Oynadık. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Madalyalarımızla Türkiye'mize döndük." ifadelerini kullandı.





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