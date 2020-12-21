21 Aralık Pazartesi iddaa tahminleri

21 Aralık Pazartesi günü hem Süper Lig'de, hem de İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Lige başladığı hocaları kısa süre içerisinde değiştiren bu 2 takım da şu ana kadar bu değişim sonrası fena gitmiyor. Kayserispor'un Samet Hoca ile oynadığı 4 maçta ne galibiyeti ne de mağlubiyeti yok. Bütün maçlarını berabere bitiren Sarı-Kırmızılılar artık şeytanın bacağını kırmak ve kazanmak istiyor. Antalyaspor ise son 3 maçta 5 puan aldı ve biraz olsun rahatladı. Ben Antalya'da zor maç olmasını bekliyorum. 3,5 alt seçimi net tercih olacaktır.Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Sam, Podolski, Amilton, JahovicDoğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Kvrzic, Manuel Fernandes, Lennon, Henrique, İlhanSüper Lig'de Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sivasspor'u Avrupa macerası, koronavirüs ve sakatlıklar ciddi şekilde etkiledi. Ligde 7 haftadır kazanamayan Sivasspor tam anlamıyla toparlanabilmiş durumda değil. Konyaspor deplasmanı da onlar adına kolay geçmeyecek. Deplasmanda puan almakta zorlanan ancak evinde son iki maçını kazanan Konyaspor, Sivasspor'a göre hem moral olarak hem de puan olarak biraz olsun rahat konumda. Açıkçası sıkıntılı günler geçiren Sivasspor'a en kötü ihtimalle kaybedeceklerini düşünmüyorum. Konyaspor çifte şansını riski az kuponlarımızda değerlendirebiliriz. Alternatif arayanlar 2-3 gol alternatifini düşünebilirler.Sehic, Skubic, Adil, Uğur Demirok, Abdülkerim, Milosevic, Guilherme, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali, HurtadoSamassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Erdoğan, Hakan, Max Gradel, Jorge Felix, Yatabareİngiltere Premier Lig'de Burnley ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Everton ile berabere kalan, arkasından Arsenal'i yenen Burnley, hafta içi Aston Villa ile golsüz berabere kaldı. 12 maçta 10 puan alan ligin 2,5 Alt takımı Burnley, bu hafta güçlü rakibi Wolverhampton'dan da 1 puan alsa üzülmeyecektir. Liverpool ve Aston Villa'ya kaybeden Wolverhampton, hafta içi Chelsea'yi yenerek büyük bir sürprizin altına imza attı. Geçen sezon iki kez 1-1 berabere kalan Burnley ile Wolverhampton'ın mücadelesinde bu kez konuk ekip kazanacaktır. Moralli Wolverhampton'a güvenebiliriz. Ancak soru işareti olanlar 2,5 Alt seçeneğine yönelebilir.Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Barnes, WoodPatricio; Boly, Coady, Saiss; Semedo, Moutinho, Neves, Marcal; Traore, Podence, Netoİngiltere Premier Lig'de Chelsea ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Chelsea, Wolverhampton'a kaybederek büyük bir şok yaşadı. Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'de işler yolunda giderken, Wolverhampton kaybı iş kazası olarak değerlendirilebilir. Ancak bunun için Chelsea'nin geçen sezon iki lig maçında da mağlup olduğu West Ham United'ı devirmesi gerekiyor. 22 puanlı Chelsea'ye konuk olacak David Moyes yönetimindeki West Ham, yine bir sürpriz için Stamford Bridge'e çıkacak. Ancak Chelsea'nin bu kez West Ham sorununun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Chelsea galibiyetini kuponlara yazabiliriz. Alternatifimiz karşılıklı gol var olabilir.Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Pulisic, Giroud, WernerFabianski; Coufal, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Snodgrass, Benrahma, Fornals; Haller