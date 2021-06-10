2032 Olimpiyatları için Avustralya ihtimali

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yürütme Kurulu, 2032 yılında düzenlenecek 35. Olimpiyat Oyunları için ev sahibi olarak Avustralya'nın Brisbane şehrini yönetim kuruluna sunmaya karar verdi.



IOC'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Brisbane şehrinin olimpiyatlar tarihinde ilk kez "tercih edilen ev sahibi" olarak kurula önerileceği duyuruldu.



Avustralya halkının spora olan sevgisi nedeniyle Brisbane'i önereceklerini belirten IOC Başkanı Thomas Bach, ancak oylama sonuçlanmadan bunun kesinleştiğini söylemek için erken olduğunu ifade etti.



Yönetim kurulu üyelerinin oylarını kullanacağı toplantı, 21 Temmuz'da Tokyo'da yapılacak.



