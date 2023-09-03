2023 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları sona erdi.



Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.



I Grubu'nda İtalya ve Sırbistan, J Grubu'nda Litvanya ve ABD, K Grubu'nda Almanya ve Slovenya, L Grubu'nda da Kanada ve Letonya son 8 takım arasına kaldı.



Çeyrek finalde İtalya-ABD, Almanya-Letonya, Litvanya-Sırbistan ve Kanada-Slovenya eşleşmeleri gerçekleşti.



Çeyrek final müsabakaları, Filipinler'in Manila kentinde 5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak.



Alınan sonuçlar şöyle:



I Grubu:



İtalya-Porto Riko: 73-57



Dominik Cumhuriyeti-Sırbistan: 79-112



J Grubu:



Yunanistan-Karadağ: 69-73



ABD-Litvanya: 104-110



K Grubu:



Avustralya-Gürcistan: 100-84



Almanya-Slovenya: 100-71



L Grubu:



Brezilya-Letonya: 84-104



İspanya-Kanada: 85-88



