2022 Karadeniz Off-Road Kupası'nın finali Rize'de yapılacak

2022 Karadeniz Off-Road Kupası'nın final yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi'nde gerçekleştirilecek.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan da sporcuların yer alacağı organizasyona 28 araç ile 50 sporcu katılacak.19 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da seremonik start ile başlayacak organizasyonun ilk gününde kamp alanı etkinlikleri gerçekleştirilecek.Ekipler, 20 Kasım Pazar günü saat 10.25'te start alacak yarışta 5,7 kilometre uzunluğundaki etabı üçer kez geçecek.Organizasyon, Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sonra erecek.