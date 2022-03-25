2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali tamamlandı

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) beşinci ve son günü tamamlandı.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, Vuokatti bölgesinde düzenlenen organizasyonun son gününde milli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar sürat pateni, biatlon ve kayaklı koşu branşlarında mücadele etti.



Artistik buz pateni kızlar serbest programda yarışan Anna Deniz Özdemir, toplamda aldığı 118 puanla 19. oldu.



Kısa kulvar sürat pateni kızlar 1000 metrede çeyrek finale yükselen milli sporcu Aybuke Han, 1 dakika 40.468'lik derecesiyle serisini üçüncü sırada bitirdi. Damla Akan ise 1 dakika 51.051 ile elemeleri geçemedi.



Biatlon 4x6 kilometre karışık bayrak yarışında, Ebru Tuncer, Betül Demir, Metehan Berkan Türkeş ve Barış Oduncu'dan oluşan milli takım, Barış Oduncu'nun sakatlanması nedeniyle mücadeleyi bitiremedi.



Kayaklı koşu 4x5 kilometre karışık bayrak yarışında ise Özlem Ceren Dursun, Zülfiye Soyaslan, Abdullah Yılmaz ve Oğuzhan Ayyıldız'dan oluşan milli takım 1.04.33'lük derecesiyle 15. oldu.



Türkiye'yi 5 branştan 27 sporcunun temsil ettiği festivalin kapanış töreninde Türk bayrağını Lal Öktem taşıdı.









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