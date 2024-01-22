20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için sahaya çıkıyor

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçları, 23 Ocak Salı günü Ankara'da başlayacak.TVF Beştepe Spor Salonu'nun 23-27 Ocak tarihlerinde ev sahipliği yapacağı karşılaşmalarda, 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da sahaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile karşılaşacak. Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan ise B Grubu'nda mücadele edecek.Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Turnuvanın şampiyonu, finallere katılım hakkı elde edecek.Milliler, şampiyon olamaması halinde Avrupa Şampiyonası biletini, nisan ayında yapılacak elemelerin 2. turunda almaya çalışacak.Turnuvanın maç programı şöyle:16.00 Sırbistan-Yunanistan19.00 Türkiye-Romanya16.00 Yunanistan-Karadağ19.00 Romanya-Kosova25 Ocak Perşembe:16.00 Türkiye-Kosova19.00 Karadağ-Sırbistan16.00 Birinci yarı final maçı19.00 İkinci yarı final maçı15.00 5-6 Klasman maçı17.30 Üçüncülük maçı20.00 Final