20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Sakarya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları sürüyor
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03 Şubat 2024 16:05
Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve dün başlayan şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katılıyor.

Sporcular; 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda mindere çıkarak, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyona, pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

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