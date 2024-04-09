19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımından 7 gollü zafer!

Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakasında 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, rakibi Ermenistan'ı 7-0 yenerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımından 7 gollü zafer!
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09 Nisan 2024 20:10
19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakasında Ermenistan'ı 7-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın gollerini 2. dakikada Tuana Türçin, 3 ile 63. dakikalarda Mine Yıldız, 9. dakikada Yuna Demir, 44 ile 60. dakikalarda Berfin Ceylan ve 66. dakikada penaltıdan İlayda Cansu Kara kaydetti.

Milli takım, bu sonuçla birlikte 2024-2025 sezonunda UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

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