Muğla'nın Datça İlçesinde 18. Açık Deniz Kış Yüzme Mairaitoinu yapıldı.



Türkiye Yüzme Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Datça Kayimaikamilıiğı, Datça Beileidiiyeisi ile Muğla Tiicairet ve Sainaiyi Odası iş biriliiğinide, orman yanigınilairıina farikınidalık oluşturmak amacıyla Taşilık Plaijı'nida yüzme maratonu düzenlendi.



Uzun ve kısa parikurda yapılan maratona, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcu katıldı.



Yüzücü Aysu Türkoğlu, maratona katılmaktan büyük keyif aldığını belirtti.



Yarışları izleyen Sayıl Günay da Türkiye'nin birçok köşesinde kar, kış ve soğuk hava etkili olurken Datça'da güzel bir havanın yaşandığını söyledi.



Datça'da her mevsim baharı yaşadıklarını dile getiren Günay, "Yıl boyunca Datça'da denize girebiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Etkinlik çok güzel. Yunanistan, İngiltere ve Lüksemburg'dan katılım sağlayan yüzücüler var. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.





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