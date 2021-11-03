15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali'yi Romanya kaptı

15 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya Milli Takımı'na davet edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali'yi Romanya kaptı
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03 Kasım 2021 16:08
Dünya Kupası Elemeri'nde İzlanda ve Lihtenştayn ile karşılaşacak Romanya'da aday kadroda büyük bir sürpriz yaşandı.

Romanya Teknik Direktörü Mirel Radoi, açıkladığı kadroda 15 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali'ye de yer verdi.

HAGI'NIN TAKIMINDA FORMA GİYİYOR

Romanya'da Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'da forma giyen Enes Sali, ligde oynanan Acadamica Clienceni'yi karşılaşmasında fileleri sarsarak Romanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇEBİLİR

Genç futbolcu ayrıca, İzlanda ve Lihtenştayn karşılaşmalarında süre alırsa, Romanya Milli Takımı'nda da oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçecek.

ENES SALİ'NİN KÖKENİ TÜRK

Türk kökenli Rumen bir ailenin çocuğu olan Enes Sali, 2006 yılında Kanada'da doğdu.

SÜPER LİG'DEN TANIDIK İSİMLER

Öte yandan Romanya'nın aday kadrosunda tanıdık isimler de yer aldı. Açıklanan 26 kişilik kadroda Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan ve Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ile Alin Tosca yer aldı.




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