15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali'yi Romanya kaptı

HAGI'NIN TAKIMINDA FORMA GİYİYOR

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇEBİLİR

ENES SALİ'NİN KÖKENİ TÜRK

Dünya Kupası Elemeri'nde İzlanda ve Lihtenştayn ile karşılaşacak Romanya'da aday kadroda büyük bir sürpriz yaşandı.Romanya Teknik Direktörü Mirel Radoi, açıkladığı kadroda 15 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali'ye de yer verdi.Romanya'da Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'da forma giyen Enes Sali, ligde oynanan Acadamica Clienceni'yi karşılaşmasında fileleri sarsarak Romanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.Genç futbolcu ayrıca, İzlanda ve Lihtenştayn karşılaşmalarında süre alırsa, Romanya Milli Takımı'nda da oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçecek.Türk kökenli Rumen bir ailenin çocuğu olan Enes Sali, 2006 yılında Kanada'da doğdu.Öte yandan Romanya'nın aday kadrosunda tanıdık isimler de yer aldı. Açıklanan 26 kişilik kadroda Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan ve Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ile Alin Tosca yer aldı.