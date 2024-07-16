14. TransAnatolia Ralli Raid yarışları 31 Ağustos'ta

14. TransAnatolia Ralli Raid yarışları, 31 Ağustos'ta Mersin'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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14. TransAnatolia Ralli Raid yarışları 31 Ağustos'ta
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16 Temmuz 2024 13:43
14. TransAnatolia Ralli Raid yarışlarının rotası belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Mersin'den başlayacak yarışta sporcuların Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçerek 7 Eylül'de Van'da yarışı tamamlayacağı belirtildi.

TransAnatolia'da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için ralli ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı mücadele ederken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor.

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