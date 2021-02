14 Şubat Pazar günü günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 25. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta ligde aldığı Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında İsmail Kartal ile yollarını ayıran Konya ekibi yeni hocası İlhan Palut ile ilk lig mücadelesine çıkacak. Açıkçası bu maçta alınacak skor iki takımın da alt sıralardaki konumunu çok yakından etkileyebilir. Özellikle de Denizlispor adına artık her maç final ve mutlaka arka arkaya puanlar kazanmalılar. Ben Konya'da az gollü bir mücadele bekliyorum. 3,5 altı seçimi karşılaşma için net tercih olur.Süper Lig'de 25. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta ligde Fenerbahçe deplasmanında çok kritik 3 puan alan ve ligde zirveyi tekrar yakalayan Sarı Kırmızılılar, hafta içi se Alanyaspor karşısında çok kötü 80 dakika oynadı ve elenmekten kurtulamadı. Artık tüm odağını lige verecek olan Terim ve öğrencileri kesimlikle puan kaybetmek istemiyorlar. Kasımpaşa'nın son durumunu çok beğenmiyorum. Bu tarz zorlu deplasmanlardan puan çıkartabileceklerini sanmıyorum. 1 seçimi çok net tercih olur.Süper Lig'de 25. Hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin iki iyi ve renkli takımının mücadelesi bence haftanın en ilginç maçlarından birini ortaya çıkartabilir. Alanya cephesinde özellikle hafta içi kupada Galatasaray'ı elemenin mutluluğu yaşanırken Hatayspor ise yeni çıktığı ligde ilk 6 içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor. İki takımda da özellikle ofansif anlamda çok güçlüler. Hücumu çok seven bu iki takımın kapışmasında ben bol pozisyon bekliyorum. KG Var seçimi de karşılaşma için en ideal bahis tercihi olacak gibi gözüküyor.Süper Lig'de 25. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde arka arkaya sürpriz puan kayıpları yaşayan ve iyice küme düşme hattına yaklaşan Başakşehir, hafta içi kupada Fenerbahçe'yi eleyerek biraz olsun moral kazansa da ligde muhakkak maç kazanmaları gerekiyor. Göztepe için de işler çok parlak gitmiyor. Onlar da Ünal Hoca sonrası sadece 1 puan aldılar ve altlara doğru düştüler. Ben İzmir'de keyifli bir maç bekliyorum. Ev sahibi ekibin rakibi karşısında puan alabileceğini düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olacaktır.İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren Mbaye Diagne ve Okay Yokuş'lu West Bromwich'in işi hiç kolay değil. Geçen hafta Tottenham'a kaybettiler ve bu hafta da şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Manchester United ile karşılaşacaklar. Öncelikle sağlam bir savunma yapmaları gerekiyor ama West Bromwich'in bu seviyede oyuncularının olduğu söylenemez. Manchester City'ni,n Tottenham'ı yenmesinin ardından hata yapmak istemeyen Manchester United, kazanarak ezeli rakibini takip etmek istiyor. Manchester United bu maçtan istediğini alacaktır. Oran yükseltmek için 2,5 Üst'ü ya da karşılıklı gol var seçeneğini düşünebilirsiniz.İtalya Ligi'nde Cagliari ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren Cagliari, sezon sonuna kadar sıkıntılı durumdan çıkamayacak gibi görünüyor. Geçen hafta Lazio'ya kaybettiler ve bu hafta da Atalanta gibi sert bir rakiple karşılaşacaklar. Üst sıralara yaklaşmak isteyen Atalanta, Napoli'yi yendikten sonra Cagliari deplasmanında sürpriz yaşamayı aklının ucundan bile geçirmiyor. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri iyi oyun ve bol golle istediği sonucu alacaktır. Atalanta'ya kuponlarda yer verebiliriz.İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Toparlanan ve üst sıralara doğru yükselmeye başlayan Arsenal, Wolverhampton ve Aston Villa'ya kaybederek büyük bir yıkım yaşadı. Bu noktadan sonra pek fazla yükselebileceklerini beklemek hayalcilik olur. Leeds'in ardından Manchester City ile karşılaşacaklar ve bu sert maçlarda Arsenal'e güvenmek hata olur. Son 4 haftada 3 galibiyet alan Leeds United, Arsenal deplasmanına iddialı gelecek ve Mikel Arteta'nın öğrencilerine büyük sorun çıkaracaklardır. Ligin ilk yarısında golsüz biten iki takımın maçında bu kez karşılıklı goller izleyeceğiz.İtalya Ligi'nde Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Milan'ın kaybetmesinin ardından Inter'e büyük bir şans doğdu. Antonio Conte ve öğrencileri, Lazio'yu yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Ancak Lazio için de şans doğdu diyebiliriz. Vedat Muriqi'li Lazio, Inter deplasmanında kazanması halinde Milan ile fark 6'ya düşecek. Sezonun ilk yarısında 1-1 berabere kalan Inter ile Lazio, bizlere yine bol pozisyonlu, gollü bir maç izletecektir. Karşılıklı gol var seçeneğini düşünmeden kuponlara işaretleyebiliriz.İspanya LaLiga'nın 23'üncü haftasında Real Madrid sahasında Valencia'yı konuk edecek. Madrid ekibi sakatlıklarla boğuşurken, ligde de yarışa devam etmeye çalışıyor. Lider Atletico'ya göre 2 maçları fazla, buna rağmen arada 5 puanlık fark var. Valencia ise Elche galibiyeti ve Bilbao beraberliği ile nefes aldı diyebiliriz. Ancak hala istenilen noktanın çok uzağındalar. Oyunun savunma yönünde oldukça kötü durumdalar. 22 haftada sadece 4 maç gol yemediler. Teknik direktör Zidane'nin üstünde bu kadar baskı varken, Real eksiklerine rağmen rakibini mağlup eder.Fransa Ligue 1'de lider Lille sahasında Brest'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu performanları da onlara liderliği getirdi ve iyi devam ediyorlar. Brest ise 30 puanla orta sıralarda yer alıyor. Ancak iç saha ve dış saha performansları arasında büyük fark var. 30 puanın sadece 8'ni deplasmanlarda aldılar. 12 maçın 8'inde sahadan puan alamadan ayrıldılar. Lille ligdeki ilk mağlubiyetini Brest karşısında yaşamıştı. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın durumları net değil. Ancak Lille dış sahada sonuç almakta zorlanan rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürür.Bundesliga'nın 21'inci haftasında Wolfsburg sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, son 10 resmi maçında sadece 1 kere kaybetti. Bu performanslarıyla birikte 3'üncü sıraya kadar yükseldiler. Gladbach ise aynı süre zarfında 2 kere kaybetti. Onlar da ligin son haftasında sahalarında Köln'e mağlup oldular. Gladbach ligin en zevk veren futbolunu oynayan takımlarından birisi. Son 10 maçlarının 8'inde gol baraj aşıldı. Ev sahibi ekip ise golcü kimliğini yanında savunmada da iyi işler yapıyor. 10 maçın 7'sinde kalelerini gole kapatmayı başardılar. Aynı zamanda ligin en az gol yiyen 2'nci takımı durumundalar. Gladbach gününde olduğu zaman gol atamayacağı takım yok. Bu maçta da skor üreteceklerdir. Ev sahibi de eşlik eder. Önerim kg var.Fransa Ligue 1'de orta sıraların iki takımının karşılaşmasında Bordeaux sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Konuk ekip için liderlik mi geliyor derken, bir anda her şey yerle bir oldu. Son 10 resmi maçta aldıkları galibiyet sayısı sadece 2 ki bunun bir tanesi kupada alındı. Bu sonuçla da 9'uncu sıraya kadar gerilediler. Ev sahibi Bordeaux ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı 3 maçtan puan çıkartamadı. Bunun yanında hafta orasında Toulouse'a elendiler. Marsilya bahis konusunda çok güven vermiyor. Haftası haftasını tutmayan bir takım. Ancak biraz da risk alarak Bordeaux'un yanında yer alacağım. Önerim 01ç.