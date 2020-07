12 Temmuz Pazar iddaa tahminleri

Pazar günü futbol ve iddaa keyfi zirve yapıyor! Pazar günü de iddaa'da kazanmaya devam etme şansımız sürüyor. Sporx iddaa ekibi, cumartesi bülteninde yer alan maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmalardan kazandıracak tahminler yine sizler için hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



18.30 ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

BURAK ŞEN: Süper Lig'de iki "pandemi mağduru" karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını öncesinde formda olan iki takım, geri dönüş sonrasında ise galibiyet alamadı. Bu kötü seriyi kim bozacak? Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrasında başlayan psikolojik çöküş, her hafta daha da derinleşti ve son hafta alınan 4-1'lik Alanyaspor yenilgisi de, sarı-kırmızılılar için dip noktası oldu. Ancak ne kadar önem veriyorlar bilmesek de, Galatasaray'ın hala 3. olma şansı var. Trabzonspor'un cezasının geri dönmemesi durumunda 3. olmak, zorlu rakiplerle karşılaşılacağından tur atlaması takımlarımız için imkansıza yakın gözükse de, Şampiyonlar Ligi ön elemesi demek. Galatasaray'ın kayıp golcüsü Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle yine yok, Feghouli cezası nedeniyle yok. Adem Büyük en uçta olacak. Ligin dibinde yer alan Ankaragücü için ise bu maçı kaybetmek, küme düşmek anlamına gelebilir. 15. sıradaki Rizespor'un 6 puan gerisinde olan Ankaragücü'nün işi mucizelere kalmış durumda ve devre arasında tamamen yenilenen bu kadronun da, o mucizeyi gerçekleştirme motivasyonuna, takım olarak inanması zor gözüküyor. Bu yüzden, Ankaragücü'ne göre geçtiğimiz haftalarda maçların belli bölümlerinde çok etkili bir görüntü çizebilen Galatasaray'ın, ara sonrasındaki ilk galibiyetini almaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte defansta büyük sorunları göze çarpan Galatasaray'ın Muslera sonrasında alarm veren rakip karşılama hattının bir gol yiyeceğini de düşünerek, KG VAR seçeneğini tercih edebiliriz.



KG VAR @1.45



Muhtemel 11'ler



ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill



GALATASARAY: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Adem Büyük



18.30 TOTTENHAM - ARSENAL



HAKAN CELEP: Pandemi arasından önce nasılsa, sonrasındaki durumu da aynı Tottenham'ın. Kalesini korumakta zorlanan Bournemouth'a 90 dakika gol atamadılar. 2 maçtır gol yememeleri artı ama 180 dakikada sadece 1 gol atmaları da enteresan oldu. Arsenal ise formunu artırmış durum.da Son 4 maçta 10 puan topladılar. Southampton, Norwich ve deplasmanda Arsenal galibiyetleri üstüne Leicester ile 1-1 berabere kaldılar. UEFA Avrupa Ligi ile birlikte oyuncuların gelecek sezon kadroda kalmak için önemli bir performans sıçrayışları var. Genç oyuncuların da bu performans artışında önemli bir payı var.



Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'a yenilmeyecektir. Ayrıca, gol açısından kısır bir maç olacağını, Mourinho'nun kalenin önüne kamyonu çekeceğine inanıyorum. Maç sonu için de 2.5 alt tercih edilebilir.



2.5 ALT @1.80



MUHTEMEL 11'LER



TOTTENHAM: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Lo Celso; Lucas, Kane, Son



ARSENAL: Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerin, Xhaka, Ceballos, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang



21.00 FENERBAHÇE - SİVASSPOR



BURAK ŞEN: Fenerbahçe ara sonrasında biraz kıpırdadı, üstelik bunu taraftarının olmadığı iç saha maçlarında daha göze hoş gelir şekilde yaptı. Sarı-lacivertliler, öncesindeki 3 maçı kazanamadığı evinde ara sonrasında 3 maçı da kazandı. Şampiyonluktan koptuktan sonra oluşan o taraftar baskısının Fenerbahçe'de oyuncular için artık olmadığını bu istatistik de bize net şekilde gösteriyor. Üstelik sarı-lacivertliler, yeni teknik ekibiyle çıktığı 5 maçın 4'ünde geri düşse de, bu maçlardan 7 puan çıkarmayı başardı. Bu Fenerbahçe'nin oyunun tamamında konsantrasyonunun yüksek olduğu göze çarpıyor. Özellikle Emre Belözoğlu'nun saha içindeki tüm sorumluluğu almasıyla birlikte tüm oyuncuların enerjisinin yükseldiğini de görebiliyoruz. Sivasspor ise transfer dedikoduları, Rıza Çalımbay'ın şikayetleri derken biraz "oyundan koptuğu" görülüyor. Yiğidoların özellikle son dönemde gol yollarında zorlandığını dikkate alarak, Yatabare'nin daha önce karşılaştığı 10 maçta Fenerbahçe'ye golü olmadığını belirterek, Fenerbahçe'de de "ateşleyici unsur" Emre Belözoğlu'nun maça kulübede başlayacağını da düşünerek, ilk yarı 1.5 ALT seçeneği güzel oranından oynanır.



İY 1.5 ALT @1.42



Muhtemel 11'ler



FENERBAHÇE: Altay, Hasan Ali, Serdar Aziz, Falette, Dirar, Gustavo, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi



SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner Appindangoye, Goiano, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Yasin, Yatabare



21.00 ANTALYASPOR - ALANYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. 38 puanlı Antalyaspor'un iddiası kalması. Ancak geçen hafta Trabzonspor deplasmanında birçok ismi olmamasına rağmen sürpriz beraberlik aldılar. Antalyaspor'un oyunu da zaman zaman Trabzonspor'a zor anlar yaşattı. Şimdi de kupada 4-0 kaybettikleri Alanyaspor'dan rövanşı almak isteyeceklerdir. Ancak Erol Bulut'lu Alanyaspor 51 puan topladı ve belki de Şampiyonlar Ligi bileti alabilirler. Alanyaspor'un bitime bu kadar yaklaşmışken, her şeyini ortaya koyacağını düşünüyorum. Sayısız gol pozisyonu olacağını düşündüğüm maçta 3,5 Üst tercihini sizlere öneriyorum.



3.5 ÜST @2.20



22.45 NAPOLI - MILAN



HAKAN CELEP: Serie A'nın en formda takımlarından ikisi karşı karşıya geliyor. Napoli, son 8 lig maçının 7'sini kazandı ve Milan'dan 2 puan ileride. Milan, Juventus'u hafta arasında mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürdü. Napoli, 2019/20 sezonunu Juventus'un önünde İtalya Kupası'nı kazanarak boş geçmemiş oldu. Napoli için, son dönemde sadece Atalanta karşısında alınan mağlubiyet olumsuz bir noktaydı. Ancak, her iki takımın da Şampiyonlar Ligi umutları yok. 4. sıradan 15 puan uzaktalar. Milan içinse 5. sırada bitirmek önemli bir motivasyon noktası ve gelecek sezon için yıldızları çekmek adına bir cazibe olacaktır. Napoli'de cezaları bitecek olan Kalidou ve Diego Demme geri dönecek. Fabizan Ruiz'in de ilk 11e döneceği tahmin ediliyor. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ante Rebic ise sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamaası beklenmiyor. Rebic'in yerineyse Zlatan 11'e dönecek.



Maçın tahminine gelecek olursak; Milan, her ne kadar çok yüksek form durumunda olsa da Napoli'nin bu maçta galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Juventus karşısında geri dönüşleri saygı uyandırıcı olsa da San Paolo'da Gattuso'nun takımını farklı bir konsantrayonla sahaya yollayacağı kesin... Ancak, daha garanti bir seçim var. O da maçları kilitlemeyi başaran Napoli'nin, bu maçta tempoyu düşüreceği ve bu nedenle ilk yarının da 1.5 alt biteceğini tahmin ediyorum.



İY 1.5 ALT @1.35



MUHTEMEL 11'LER



NAPOLI: Meret; Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne



MILAN: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Saelemaekers, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic