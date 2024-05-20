10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da başladı.



Serik ilçesinde 20 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katılıyor.



Şampiyona, B grubundan Galler - İngiltere, Yunanistan - Almanya maçları ile başladı.



Belek turizm merkezinde bulunan Calista Sports Center sahasında, Galler ile İngiltere milli takımları karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 4-0'lık skorla kazandı.



Günün diğer maçında B grubundan Yunanistan ve Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Almanya 1-0'lık skorla kazandı.



Şampiyona yarın C grubunda Ukrayna-İtalya, Sırbistan-Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye-Fransa, Polonya-Belçika maçları ile devam edecek.



Türkiye ilk maçında yarın saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak.



Grup aşaması 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve 3'üncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak.



Karşılaşmalar, İsmail Ogan, Calista Sports Senter ve SB Sports Center sahalarında oynanacak.



Gruplar



Türkiye, organizasyonda A Grubu'nda Fransa, Polonya ve Belçika ile karşılaşacak.



Şampiyonada gruplar şöyle:



A Grubu : Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika



B Grubu : Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler



C Grubu : Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka





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