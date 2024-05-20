10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı

Antalya'da gerçekleştirilen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı
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20 Mayıs 2024 22:23
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesinde 20 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katılıyor.

Şampiyona, B grubundan Galler - İngiltere, Yunanistan - Almanya maçları ile başladı.

Belek turizm merkezinde bulunan Calista Sports Center sahasında, Galler ile İngiltere milli takımları karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 4-0'lık skorla kazandı.

Günün diğer maçında B grubundan Yunanistan ve Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Almanya 1-0'lık skorla kazandı.

Şampiyona yarın C grubunda Ukrayna-İtalya, Sırbistan-Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye-Fransa, Polonya-Belçika maçları ile devam edecek.

Türkiye ilk maçında yarın saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak.

Grup aşaması 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve 3'üncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak.

Karşılaşmalar, İsmail Ogan, Calista Sports Senter ve SB Sports Center sahalarında oynanacak.

Gruplar

Türkiye, organizasyonda A Grubu'nda Fransa, Polonya ve Belçika ile karşılaşacak.

Şampiyonada gruplar şöyle:

A Grubu : Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika

B Grubu : Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler

C Grubu : Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka

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