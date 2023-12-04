1. Lig ekibi Altay dibi gördü

Manisa FK'ye kaybeden ve üst üste yedinci yenilgisini alan Altay, hem sportif hem maddi yönden zorluklar yaşamaya devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
1. Lig ekibi Altay dibi gördü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2023 15:26
1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK'ya 3-0 mağlup olarak üst üste 7'nci yenilgisini alan son sıradaki Altay, bu sezon sportif ve mali açıdan dibi gördü.

Galibiyet özlemi 12 haftaya yükselen ve 5 puanla dibe demir atan İzmir ekibi, mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle kulüp lisansı almaya hak kazanamayınca geçen hafta 3 puan silme cezası aldı. Ceza puan tablosunda işlendiği zaman puanı 2'ye düşecek siyah-beyazlıların kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 12'ye yükselecek.

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadan ligdeki ikinci sezonunu geçiren Altay ilk yarının bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Son 3 maçta kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlılar, son 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Kalesinde toplam 34 gol gören Altay, rakip fileleri 7 gol bırakabildi. Toplam borcu 600 milyon TL olan İzmir temsilcisi şirketleşme konusunda da başarılı olamadı. Bu sezon 1 kez yönetimi değişen Altay'da üçüncü teknik adam olarak göreve gelen Serkan Afacan da ikide sıfır çekti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery