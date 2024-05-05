Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında kümede kalma yarışında birbirinden heyecanlı maçlar yapıldı.



ADANASPOR AVANTAJI KAPTI



Adanaspor, deplasmanda daha önce küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 5. dakikada Abdoulaye Dabo ve 30. dakikada Samuel Yepie kaydetti.



Akdeniz ekibi, bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı. Urfaspor'un puan kaybetmesinin ardından Akdeniz ekibi son haftaya avantajlı girdi. Küme düşen Altay ise haftayı 9 puanla 17. sırada kaldı.



Adanaspor ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor ile oynayacak. Altay ise Keçiörengücü'ne konuk olacak.



ŞANLIURFA KENDİNİ YAKTI



Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Adanaspor ve Tuzlaspor'un kazanmasıyla birlikte Urfaspor haftayı kırmızı bölgede tamamladı.



Cihat Arslan'ın öğrencileri bu sonuçla 35 puanda kaldı. Son maçlar öncesi ligde kalma şansını zora soktu.



Şanlıurfaspor son hafta Manisa FK ile oynayacak. Çorum FK ise Boluspor ile karşı karşıya gelecek.



TUZLA'DAN HAYATİ GALİBİYET



Kümede kalma mücadelesi veren bir diğer takım olan Tuzlaspor ise deplasmanda 3. sıradaki Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Streli Mamba ve Sadık Baş kaydetti.



Bu galibiyetle birlikte Tuzlaspor puanını 37'ye çıkardı ve haftayı 36 puanlı Adanaspor'un bir puan üstünde 14. sırada tamamladı. ligde 6 maçtır kaybetmeyen Tuzlaspor, gelecek hafta kazanması halinde rakiplerinin sonucuna bakmadan ligde kalmayı garantileyecek. Puan kaybetmesi durumunda ise Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un maç sonuçlarına bakacak.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sakaryaspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.



ÜMRANİYESPOR VE KEÇİÖRENFÜCÜ GARANTİLEDİ



Ümraniyespor, sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. İstanbul ekibine galibiyet gollerini Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir ve Galatasaray'dan kiralanan İlhami Siraçhan Nas kaydetti.



Bu galibiyetle birlikte puanını 40'a çıkaran Ümraniyespor ligde kalmayı garantiledi.



Öte yandan Keçiörengücü de Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen 39 puanla ligde kalmayı garantiledi.



İŞTE KÜME HATTINDA PUAN DURUMU



11. Manisa FK - 40

12. Ümraniyespor - 40

13. Keçiörengücü - 39

14. Tuzlaspor - 37

15. Adanaspor - 36

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16. Şanlıurfaspor - 35

17. Altay - 9

18. Giresunspor - 7



1. LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI



Altay 0-2 Adanaspor

Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü

Bodrum FK 3-0 Kocaelispor

Çorum FK 1-1 Şanlıurfaspor

Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor

Manisa FK 1-0 Boluspor

Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor

Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor FK





34. HAFTA MAÇLARI



Kocaelispor - Sakaryaspor

Göztepe - Bodrum

Tuzlaspor - Gençlerbirliği

Boluspor - Çorum

Adanaspor - Bandırmaspor

Erzurumspor - Eyüpspor

Keçiörengücü - Altay

Şanlıurfaspor - Manisa









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