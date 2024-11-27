1. Lig'de hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yiğit Arslan
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Ömer Faruk Gültekin
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Gürcan Hasova
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Zorbay Küçük
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu
1 Aralık Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Boluspor: Ali Şansalan
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yiğit Arslan
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Ömer Faruk Gültekin
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Gürcan Hasova
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Zorbay Küçük
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu
1 Aralık Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Boluspor: Ali Şansalan