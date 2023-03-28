1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 5 haftanın maçlarının programı açıklandı. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı
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28 Mart 2023 00:10
Spor Toto 1. Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şöyle:

31. hafta

7 Nisan Cuma:

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

9 Nisan Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)

32. hafta

11 Nisan Salı:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)

20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Çarşamba:

16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

13 Nisan Perşembe:

16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)

20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)

33. hafta

15 Nisan Cumartesi:

16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

16 Nisan Pazar:

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)

20.30 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

17 Nisan Pazartesi:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)

34. hafta

22 Nisan Cumartesi:

19.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)

23 Nisan Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

13.30 Bodrumspor-Altaş Denizlispor (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Nisan Pazartesi:

16.00 Manisa FK-Altınordu (Mümin Özkasap)

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Sakaryaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

35. hafta

28 Nisan Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)

29 Nisan Cumaresi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

30 Nisan Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)

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