1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şöyle:
31. hafta
7 Nisan Cuma:
16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
9 Nisan Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
32. hafta
11 Nisan Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)
20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)
33. hafta
15 Nisan Cumartesi:
16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
16 Nisan Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)
20.30 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Nisan Pazartesi:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
34. hafta
22 Nisan Cumartesi:
19.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)
23 Nisan Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
13.30 Bodrumspor-Altaş Denizlispor (Bodrum İlçe)
16.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Nisan Pazartesi:
16.00 Manisa FK-Altınordu (Mümin Özkasap)
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
35. hafta
28 Nisan Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumaresi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şöyle:
31. hafta
7 Nisan Cuma:
16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
9 Nisan Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
32. hafta
11 Nisan Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)
20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)
33. hafta
15 Nisan Cumartesi:
16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
16 Nisan Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)
20.30 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Nisan Pazartesi:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
34. hafta
22 Nisan Cumartesi:
19.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)
23 Nisan Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
13.30 Bodrumspor-Altaş Denizlispor (Bodrum İlçe)
16.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Nisan Pazartesi:
16.00 Manisa FK-Altınordu (Mümin Özkasap)
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
35. hafta
28 Nisan Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumaresi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)
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