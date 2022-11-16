1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!
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16 Kasım 2022 18:45
Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hakemler, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

18 Kasım Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19 Kasım Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 Kasım Pazar:

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu

21 Kasım Pazartesi:

20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

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