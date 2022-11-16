1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hakemler, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.



Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:



18 Kasım Cuma:



20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu



19 Kasım Cumartesi:



13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal



13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır



16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy



20 Kasım Pazar:



13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş



16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu



16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan



19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu



21 Kasım Pazartesi:



20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün





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