1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hakemler, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
18 Kasım Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 Kasım Pazar:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu
21 Kasım Pazartesi:
20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hakemler, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
18 Kasım Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 Kasım Pazar:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu
21 Kasım Pazartesi:
20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
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