1. Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Kasım Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Bodrumspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
13 Kasım Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Altınordu-Altay: Can Cengiz
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Cihan Aydın
14 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mehmet Türkmen
20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: Caner Ak
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Kasım Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Bodrumspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
13 Kasım Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Altınordu-Altay: Can Cengiz
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Cihan Aydın
14 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mehmet Türkmen
20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: Caner Ak
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