1. Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
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10 Kasım 2022 15:52
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Kasım Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Bodrumspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

13 Kasım Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: Eren Özyemişcioğlu

16.00 Altınordu-Altay: Can Cengiz

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Cihan Aydın

14 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mehmet Türkmen

20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: Caner Ak

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