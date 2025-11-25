25 Kasım
Galatasaray'da Jakobs'un USG maçına yetişme ihtimali %51–49

Son maç öncesi ağrı hisseden Ismail Jakobs'un Union Saint-Gilloise karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlamaya hazırlanırken, sol bek Ismail Jakobs'un durumu maç öncesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi.
 
Senegalli futbolcu, son karşılaşma öncesi hissettiği ağrı nedeniyle riske edilmemişti. DHA muhabiri Serhan Türk, Jakobs'un USG maçına yetişme ihtimali için "Jakobs'un USG maçında oynayıp oynamama ihtimalini %51-49 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
 
Türk, "Son maç öncesinde ağrı hisseden Jakobs, bugün nasıl yetiştirilir merak ediyorum." diyerek teknik heyetin oyuncuyu maç saatine kadar özel programla hazırlamaya çalışacağını belirtti.
 
Galatasaray'da Jakobs'un son durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
 
