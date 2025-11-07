07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
3-062'
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Türkiye–Bulgaristan maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile 15 Kasım'da Bursa'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

calendar 07 Kasım 2025 18:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye–Bulgaristan maçının biletleri satışa çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.
 
Biletlerin www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabileceği aktarıldı.
 
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
 
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
 
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
 
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
 
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
 
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
 
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
 
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
 
Kuzey kale arkası: 900 lira
 
Güney kale arkası: 900 lira
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
