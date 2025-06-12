Manchester City'den Sverre Nypan transferi için anlaşma

Manchester City, Rosenborg'un 18 yaşındaki yetenekli orta sahası Sverre Nypan'ı 14.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 12 Haziran 2025 17:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Manchester City'den Sverre Nypan transferi için anlaşma
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Manchester City, Rosenborg'un 18 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Sverre Nypan'ın transferi için anlaşmaya vardı.

The Athletic'in haberine göre İngiliz devi, Rosenborg ile 14.6 milyon Euro karşılığında anlaştı. Herhangi bir sonraki satıştan pay maddesinin anlaşmada olmadığı belirtildi.

Manchester City ile genç oyuncunun 2030 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 10 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol atarken asist katkısı veremedi.


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