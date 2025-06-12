Manchester City, Rosenborg'un 18 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Sverre Nypan'ın transferi için anlaşmaya vardı.



The Athletic'in haberine göre İngiliz devi, Rosenborg ile 14.6 milyon Euro karşılığında anlaştı. Herhangi bir sonraki satıştan pay maddesinin anlaşmada olmadığı belirtildi.



Manchester City ile genç oyuncunun 2030 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon 10 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol atarken asist katkısı veremedi.



