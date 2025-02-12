Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray cevabı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe ve Galatasaray ile alakalı sorulara cevap verdi.
"BEŞİKTAŞ, ONLARDAN DAHA BÜYÜK"
"Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?" sorunu yanıtlayan Serdal Adalı "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız... Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez." dedi.
"ONLARIN TARTIŞMASIYLA İLGİLENMİYORUZ"
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim ile alakalı fikri sorulan Serdal Adalı "Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim konumuz değil." ifadelerini kullandı.
"50-100'LER MANTIKLI DEĞİL!"
Ezeli rakiplerinin yüksek transfer harcamaları üzerine gelen soruyu yanıtlayan Serdal Adalı "Rakip takımlarda 50-100'ler (transfer harcamaları) havada uçuşuyor. Mantıklı rakamlar olduğuna inanmıyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞ, ONLARDAN DAHA BÜYÜK"
"Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?" sorunu yanıtlayan Serdal Adalı "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız... Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez." dedi.
"ONLARIN TARTIŞMASIYLA İLGİLENMİYORUZ"
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim ile alakalı fikri sorulan Serdal Adalı "Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim konumuz değil." ifadelerini kullandı.
"50-100'LER MANTIKLI DEĞİL!"
Ezeli rakiplerinin yüksek transfer harcamaları üzerine gelen soruyu yanıtlayan Serdal Adalı "Rakip takımlarda 50-100'ler (transfer harcamaları) havada uçuşuyor. Mantıklı rakamlar olduğuna inanmıyorum." dedi.
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