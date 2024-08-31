Lepzig, Lutsharel Geertruida kadrosuna kattı

Lepzig, Feyenoord'dan sağ bek oyuncusu Lutsharel Geertruida'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Lepzig, Lutsharel Geertruida kadrosuna kattı
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31 Ağustos 2024 02:07
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Feyenoord'dan 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Lutsharel Geertruida'yı kadrosuna kattı.

Leipzig bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Feyenoord altyapısında yetişen oyuncu aynı zamanda Hollanda milli takımında da oynuyor.

Geçen sezon 47 maça çıkan Geertruida, 9 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
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