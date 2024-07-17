31 yaşındaki İspanyol forvet ve milli takım kaptanı, Madrid'de sağlık kontrollerinden geçti. Gazzetta dello Sport'a göre, Atletico Madrid'den ayrılıp dört yıllık sözleşme ve 13 milyon euro karşılığında İtalya'nın kuzeyindeki Milano'ya gitmesi an meselesi.



İtalyan medyasına konuşan Morata, "Zlatan, takım ve antrenör tarafından bana çok güvenildi. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi ailemle tatile çıkacağım, aksi takdirde antrenman yapıyor olurdum" dedi. Ayrıca, "İtalya'da bana inanılmaz bir saygı gösterdiler. En iyi yıllarımın henüz önümde olduğunu biliyorum. Milan gibi büyük bir kulüpte olmak istiyorum" diyerek yeni meydan okumasını doğruladı.



İtalyan medyasına göre, Morata'nın Milan ile ilk maçı, 13 Ağustos'ta Torino'ya karşı oynanacak olan Berlusconi Kupası olabilir.





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